費半單周跌近10%墜熊市 分析師喊多頭未熄火四個理由
費半上周重挫近10%，17日跌入熊市，較6月22日歷史收盤高點回落20.2%。但多位分析師認為，這次較像夏季修正，而非基本面反轉。這波賣壓概括有四因素：
一，半導體股今年第2季已大漲約80%，漲多後進入獲利了結和季節性修正。
二，市場重新檢視AI行情的估值是否過高，尤其投資人擔心雲端業者資本支出是否會放慢。
三，地緣政治緊張升高、能源價格上漲，使升息或高利率維持更久的疑慮重現。
四，中國大陸AI模型追趕速度加快。市場擔心美國AI技術優勢縮小，進一步壓抑晶片股信心。
分析師提出四理由，仍看好AI算力需求將支撐多頭行情：
一、AI算力需求仍大於供給。UBS認為，運算需求仍超過可用供給，供應鏈產能限制也不可能很快舒緩，因此半導體仍能支撐整體股市多頭。
二、記憶體也是重要支撐。美銀指出，記憶體支出占雲端業者資本支出的35%至40%。DRAM現貨價連八周上漲，NAND價格更強，顯示價格仍具韌性。
三、設備股也有長線題材。美銀預估晶圓廠設備營收2027年達1,900億美元，2028年升至2,500億美元。台積電把美國投資承諾提高至2,650億美元，也可能迫使英特爾和三星加碼美國投資。
四、市場賣壓並非恐慌式出逃。巴克萊交易員說，目前較像投資人調節部位，而非全面撤出。
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