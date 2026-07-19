費半單周跌近10%墜熊市 字母、英特爾財報聚焦

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現。台積電（2330）亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾本周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

費城半導體指數17日下跌1.6%，上周跌幅擴大至近10%。台積電ADR 17日跌2.8%，連續六日下跌，上周跌8.2%。那斯達克綜合指數17日也下跌1.4%，標普500指數跌1%。

Visdom Investment Group交易共同主管齊格蒙特說，投資人對台積電預測未來幾年資本支出增加「感到不安」，引發企業可能過度投資的緊張情緒。他說：「即使業績亮眼、前景樂觀，投資人仍可能對情勢有所挑剔，也可能只是投資人在找理由賣出某些股票。」

月之暗面宣稱，旗下Kimi K3模型可與OpenAI和Anthropic最強產品競爭。投資人一開始拿此事和去年DeepSeek發布新模式所引爆的賣壓相提並論。不過，半導體股跌勢有所緩和。Vital Knowledge創辦人克里薩富利說：「Kimi是相當大型的模型，理論上這表示運作起來需要大量算力；不過，它確實會對OpenAI和Anthropic造成市占阻力。」

馬斯克旗下的SpaceX下跌5%，延續近日賣壓，股價已跌破上月首次公開發行價，且自高點蒸發逾1兆美元。SK海力士17日波動劇烈，也一度跌破發行價，終場收漲1.1%。