Meta出租算力洽談Anthropic 潛在交易額上看百億美元

紐時引述知情人士報導，社群媒體巨擘Meta Platforms正洽談出租運算能力給人工智慧（AI）新創公司Anthropic事宜，潛在交易金額上看100億美元，為期兩年。

若交易達成，Meta可藉由出租自有基礎設施創造營收，降低對廣告業務的依賴，並與CoreWeave、Nebius等新雲端（neocloud）業者競爭。隨著先進AI工具日益普及，市場對高效能算力的需求持續攀升。

消息人士指出，Anthropic將在兩年內以每月分期方式支付給Meta，但條款仍可能變動，兩家公司可提前終止任何協議。

消息人士指出，正籌備首次公開發行股票（IPO）的Anthropic，今年6月提出這項合作構想，目前Meta仍在評估。消息人士表示，目前雙方處於初步洽談階段，最終未必會達成協議。

Meta與Anthropic合作如果成真，將與馬斯克旗下SpaceX近期採取的策略相呼應。Anthropic今年5月與SpaceX達成協議，使用其位於美國曼菲斯（Memphis）Colossus 1資料中心的22萬顆輝達晶片全部算力，相當於300 MW。

雖然Meta坐擁自家的資料中心，但先前未出租雲端算力給其他公司。Meta執行長祖克柏近期在股東大會表示，進軍雲端運算市場「絕對在考慮範圍內」，並稱幾乎每周都有企業上門，希望取得他們AI模型或閒置運算資源的使用權。

另據華爾街日報報導，Meta正從亞馬遜AWS挖角資深副總裁布朗（Dave Brown），預計數周內到職，並帶來他近二十年的豐富經驗。Meta想發展資料中心和運算資源的野心愈來愈大，由此可見一斑。

今年1月，祖克柏宣布了一項名為Meta Compute 的大計畫，旨在規劃公司未來如何建立數百GW的算力。該計畫由Meta的基礎設施負責人賈納爾丹和葛羅斯領導。布朗將向賈納爾丹匯報工作。

在AI用量持續飆升之際，布朗加入Meta，凸顯各界對有發展運算設施經驗的高階主管，都求才若渴。