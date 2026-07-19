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陸新 AI 衝擊 華爾街有異見

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

中國大陸AI新創月之暗面推出新模型Kimi K3，以開源模型之姿，大幅縮短和頂尖閉源模型之間的差距，引發全球關注，成為拖累股市的原因之一。華爾街和分析師對這個模型帶來的衝擊，卻意見分歧。

Kimi K3有2.8兆參數，是目前全球參數最大的開源模型，支援100萬詞元（Token）的上下文長度，在業界基準測試中的表現足以媲美OpenAI和Anthropic等公司的頂尖產品。

過去18個月來，中國科技公司持續推出一系列開源AI模型，性能逐漸逼近美國競爭對手，同時宣稱所需的運算資源更少。這種兼具高性能與低成本的優勢，使中國AI系統成為全球許多開發者的首選，也開始讓外界質疑，整個產業對資料中心的大規模投資，是否合理。

曾任白宮AI事務主管的薩克斯（David Sacks）17日說，Kimi K3「令人憂心」，這是首次有中國模型在前端程式編碼領域奪第一，同時Kimi K3在其他基準測試中也拿下或接近頂尖分數。

資深科技產業投資人貝克（Gavin Baker）則說，Kimi K3可能是發展AI的重要轉捩點，不利Anthropic和OpenAI，但對其他公司來說是淨利多。

華爾街 OpenAI 中國大陸

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