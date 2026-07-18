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不是汽油！美伊衝突加劇讓這種燃料漲更兇 對美國經濟威脅更大

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5美元，回升到約莫一個月前的價位。圖為5月時的檔案照。路透
美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5美元，回升到約莫一個月前的價位。圖為5月時的檔案照。路透

美伊以牙還牙的衝突急遽升高，加深全面戰爭再度爆發的疑慮，布蘭特原油價格一周來暴漲4.6%。投資人擔心汽油價格隨之勁揚，但分析師警告，柴油漲價對美國經濟威脅更大。

作為全球基準的布蘭特原油17日（周五）暴漲4.6%，以每桶約88美元作收，周線漲幅為4月來最大。至此，原油價格已躍上近一個月來最高，反映美伊衝突升高，恐又實質封鎖戰前全球約五分之一石油賴以運輸的荷莫茲海峽。

過去一周來，美伊你來我往發動攻擊，如今攻擊目標已擴及中東諸國的橋樑、公用事業、港口等重要基礎設施，例如科威特的供水和發電廠都遭伊朗攻擊。這顯示美伊敵意已惡化，雙方衝突恐會愈演愈烈，重返上月簽署的停火協議希望渺茫。

這場衝突也已衝擊柴油和汽油等燃料供應。加拿大的大型煉油廠醞釀秋季停機維修，可能加劇美國部分仰賴進口燃料的地區供應緊繃，不巧又碰上俄羅斯煉油廠遭烏克蘭攻擊，迫使莫斯科暫停柴油出口，以確保國內供應充足。

杜拜諮詢公司Qamar Energy執行長米爾斯說，俄羅斯去年每日大約出口80萬桶柴油，但受烏克蘭攻擊影響，本月初已降到23.4萬桶左右。他說，買不到俄羅斯柴油的一些進口國已轉向美國買，導致美國國內柴油價格上漲。

Catalyst能源基建基金投資組合經理人雷克說：「精煉油品現在遠比原油供應吃緊。」

美國柴油17日平均零售價格已漲到高於每加侖5美元，回升到約莫一個月前的價位，與去年7月相比漲逾1.3美元。美國全國柴油均價在2022年6月漲到每加侖5.82美元的紀錄高點，當時是受俄羅斯入侵烏克蘭擾亂能源市場衝擊。

分析師指出，如今燃料價格高漲，可能讓民眾對美國經濟展望更悲觀，相較於汽油漲價可能削弱消費者購買力、進而打擊消費者支出，柴油漲價對經濟各層面的衝擊更大，因為柴油比汽油產生更多的能源，而且是商用卡車、巴士和農業機具的首選燃料。

美國 油價 柴油

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