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晶片股本周波動率衝30年最高 比達康泡沫爆裂後更劇烈

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
本周晶片股波動有多劇烈？一項指標顯示，相對於美股大盤而言，費城半導體指數本周波動率是逾30年來最高，甚至還超過2000年達康泡沫爆破後的水準。路透
本周晶片股波動有多劇烈？一項指標顯示，相對於美股大盤而言，費城半導體指數本周波動率是逾30年來最高，甚至還超過2000年達康泡沫爆破後的水準。路透

本周晶片股價格波動有多劇烈？一項指標顯示，相對於美股大盤指數而言，費城半導體指數本周的波動率，是逾30年來最高，甚至還超過2000年達康泡沫爆破後的水準，顯示投資人正對整個半導體產業重新評價。

金融時報報導，比較費城半導體指數與標普500指數的每日變動得知，本周半導體股的波動率，竟然接近美股大盤波動率的五倍。

這項比較採用的是費城半導體指數vs.標普500指數「30天實現波動率」（realized volatility，RV）的比值，顯示半導體股本周震盪幅度遠比大盤指數劇烈。

比值若是1，代表半導體股的相對波動率大致與標普500指數相符。但這項比值在本周竟衝上4.9，顯示半導體股的波動率幾乎是美股大盤指數的五倍。

上回比值接近這麼高的水準，是在2000年達康泡沫爆裂後，當時比值最高升至4.2，顯示投資人對整個半導體產業重新評價。另一極端發生在2007-2008全球金融海嘯期間，比值掉到1附近，顯示全市場都劇烈波動，半導體股也不例外。

眾所周知，半導體股向來備受景氣榮枯循環影響，與經濟景氣緊密連動。但今年波動率如此極端，則是隨人工智慧（AI）概念股激起的亢奮和緊張情緒起起伏伏。

費半指數即使在本月大幅拉回，年初迄今漲幅仍有67%，反映投資人對AI投資熱潮現階段最大受惠股（AI基建「鋤與鏟」概念股）的需求旺盛。

然而，如今估值已如此牽強，稍有風吹草動，就可能激起市場強烈反應。

標普 費城半導體 半導體

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