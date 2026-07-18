甲骨文信評被降！距垃圾級只差1階 分析師示警：煤礦坑裡的金絲雀

標普全球（S&P Global）上周將甲骨文（Oracle）的信用評等由BBB調降至BBB-，變得只比「垃圾級」高一階。分析師提醒投資人，這可能是「煤礦坑裡的金絲雀」、更大問題即將出現的早期警訊。

金融市場研究公司Sevens Report Research技術分析師里奇（Tyler Richey），在最近發給客戶的報告中指出：「甲骨文很可能會是超大規模雲端服務供應商（Hyperscalers）當中，第一家開始轉弱的公司，並可能（而且這種可能性日益提高）象徵股市進入一個更長期循環的熊市早期階段。」

標普全球對甲骨文降評的理由是，甲骨文的基礎設施支出龐大，同時對OpenAI高度曝險，增加了償債風險。

甲骨文股價走勢近來表現低迷，自去年9月以來已崩跌61%。

里奇說，甲骨文股價下跌與信用評等被降級，其實早已有跡可循。例如，甲骨文去年股價一路漲的時候，它的信用違約交換（CDS）利差卻沒明顯看到同步收窄。這代表，即使公司股價飆，債務違約風險的保險成本並未充分下降，債券投資人當時已察覺風險，但股票投資人忽視。

現在類似的警訊出現在更大範圍的股市當中。里奇表示，首先要看的是，ICE高收益債選擇權調整利差（OAS）尚未降至本輪景氣循環的最低點，意思是債券投資人仍一定程度擔心高風險企業會有債務違約，儘管標普500指數非常接近歷史高點。

再來是整體債券市場殖利率正在普遍走升（債券價格下跌），謹慎對待AI交易。一旦資本支出降溫，或超大規模雲端服務供應商對AI基礎設施的投資未能帶來預期回報，債務違約風險就將提高。

里奇認為，甲骨文正是這種情況的縮影——投資人不認同公司龐大的AI支出，又再被信評機構調降信用評等。他強調，來自債市的重要訊號起初往往相當細微，但卻可能提前預警潛在的市場下行。