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印度民營軌道運載火箭首飛 爭搶商業發射市場大餅

中央社／ 班加羅爾18日綜合外電報導
印度太空新創公司Skyroot Aerospace今天發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高巿占率一項關鍵測試。 路透社
印度太空新創公司Skyroot Aerospace今天發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高巿占率一項關鍵測試。 路透社

印度太空新創公司Skyroot Aerospace今天發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高巿占率一項關鍵測試。

路透社報導，拖曳著一縷火焰和煙霧的Vikram-1火箭於格林威治標準時間6時35分從南印安德拉邦（Andhra Pradesh）斯利哈里柯塔島（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre）升空。

取名「降臨任務」（Mission Aagaman）的這項首次軌道任務載運多個客戶酬載和軌道實驗。Skyroot表示，本次任務目的是要在飛行狀態下對火箭的推進、航空電子、遙測、制導、導航和控制系統進行驗證，並且收集未來商業發射所需的相關數據。

公司聲明指出：「降臨任務圓滿成功。這是一次測試飛行，我們將執行數次類似任務後，才會進入例行的商業發射。」

Skyroot創立於2018年，是一批印度新世代太空新創公司之一。這個產業自從自由化以來已經吸引全球投資者青睞。該公司今年稍早成為印度首家估值達10億美元的航太公司。

Vikram-1火箭高約22公尺，設計能將最大350公斤的酬載送入近地軌道，該運載火箭採用三節固態燃料推進器，以及一具由3D列印引擎驅動的液態燃料軌道調整模組，Skyroot表示這些技術均為印度首見。

總部設在海德拉巴（Hyderabad）的該公司2022年執行Vikram-S任務，為首枚由民營企業研發並且成功升空的次軌道火箭。火箭名稱取自印度太空計畫之父維克蘭．薩拉貝（Vikram Sarabhai）。

若Vikram-1圓滿完成任務，將代表印度民營太空企業正式邁入軌道發射時代。

印度太空新創公司Skyroot Aerospace今天發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高巿占率一項關鍵測試。 法新社
印度太空新創公司Skyroot Aerospace今天發射該國首枚由民營企業研發的軌道運載火箭，這是印度爭取在全球商業發射市場中提高巿占率一項關鍵測試。 法新社

印度 太空 火箭

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