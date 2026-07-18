下周開盤前…先回顧這五件國際大事 美國半導體股陷入熊市

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 費半跌入熊市

費城半導體指數周五下跌 1.6%，本周跌幅擴大至近 10%，較 6 月高點間隔不到20個交易日便下跌逾 20%。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

艾司摩爾（ASML）和台積電本周業績展望亮眼，仍抵擋不了晶片股蠢動的賣壓。大陸新創公司月之暗面發布AI模型後，晶片股持續遭到賣壓。

蘋果一度超越輝達，成為全球市值最高公司。SpaceX 跌破發行價，市值即將較歷史高點蒸發 1 兆美元。

2. 美伊繼續互轟，布蘭特周線大漲16%

美國和伊朗周五再度互相攻擊，要指望雙方重返上月簽署的停火協議更遙遙無期。

美軍中央司令部說，新一輪空襲於美東時間周五下午 3 時展開，目標是「削弱伊朗軍事能力」。過去一周，雙方你來我往的攻擊已超出單純軍事目標，擴大至橋梁、公用事業和港口設施。美軍中央司令部證實，美軍周四摧毀伊朗恰巴哈爾港一座監控塔，稱這是德黑蘭沿阿曼灣一系列海上據點之一，用於追蹤並鎖定商船。

布蘭特原油貨周五大漲約 4.6%，收在每桶 88 美元附近，一周下來大漲近16%，創下 4 月以來最大單周漲幅。

3. 南韓個股槓桿ETF 喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

韓國金融委員會16日宣布，這項單一股票槓桿ETF產品暫停上市的禁令，將持續有效，直至市場情況穩定。當局另也規定，自8月5日起，將槓桿ETF的最低現金存款餘額要求，從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（約台幣65萬元）。新規實施後若股市仍未見回穩，還會再考慮更多措施。

4. 艾司摩爾三度上修展望

台積電重要供應商片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）財報報喜，並且第三度上修全年營運展望，強調AI投資帶動客戶不斷加速擴產，帶旺半導體市況。

業界認為，艾司摩爾看好AI帶動半導體業投資動能，意味整體晶片需求強勁，晶片製造商必須增加添購艾司摩爾的設備來擴產，這也透露台積電接單暢旺，將是這波AI帶起的半導體熱潮下主要受惠廠商。

5. 華爾街五銀行獲利報喜

華爾街五大銀行罕見地在同一天發布財報，且各大銀行的投銀業務業績普遍大好，同樣受惠於交易與併購熱潮，為美股超級財報季揭開美好的序幕。

其中全美最大銀行摩根大通（小摩）公布，上季獲利創空前新高，主要因為一系列大型首次公開發行股票（IPO）和併購交易，推動投銀業務費用達到2021年以來最高，包括史上規模最大的SpaceX公司IPO在內。