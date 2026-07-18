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委內瑞拉上月雙強震釀逾5千死 IMF釋出資金以利災後重建

中央社／ 卡拉卡斯18日綜合外電報導
委內瑞拉上個月遭到雙強震襲擊，官員表示罹難人數已超過5000人。 路透社
委內瑞拉上個月遭到雙強震襲擊，官員表示罹難人數已超過5000人。 路透社

委內瑞拉上個月遭到雙強震襲擊，官員表示罹難人數已超過5000人，同時宣布從國際貨幣基金（IMF）提取數億美元，用於災後重建工作。

法新社報導，上月24日，委內瑞拉在一分鐘內接連發生規模7.2與7.5的地震，重創首都卡拉卡斯以北的拉圭拉州（La Guaira）沿海地區。

國民議會議長荷黑．羅德里格斯（JorgeRodriguez）在通訊軟體Telegram上表示，這場災難共造成5069人喪生，絕大多數死傷集中於沿海地區。

受傷人數維持在1萬6740人，議長稍早表示，大部分傷者已經出院。

臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）昨晚宣布，委內瑞拉從IMF提取3億4600萬美元，用於災後重建。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）證實釋出資金，並補充道，這筆錢是取自委內瑞拉的儲備份額。

喬治艾娃說，IMF與關鍵夥伴合作，協助委內瑞拉動用其在IMF的自有資源。

大約2萬人因這次地震失去家園，住在人滿為患的安置營地，而這些營地多半缺乏供水與完善的衛生設施。

IMF 委內瑞拉 強震

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