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傳SpaceX洽供五角大廈算力 擴大軍事AI合作

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
「華爾街日報」今天援引知情人士說法披露，馬斯克旗下的SpaceX正與美國五角大廈談判，擬提供價值數十億美元的資料中心算力，以運作人工智慧（AI）模型。 路透社
「華爾街日報」今天援引知情人士說法披露，馬斯克旗下的SpaceX正與美國五角大廈談判，擬提供價值數十億美元的資料中心算力，以運作人工智慧（AI）模型。 路透社

「華爾街日報」今天援引知情人士說法披露，馬斯克旗下的SpaceX正與美國五角大廈談判，擬提供價值數十億美元的資料中心算力，以運作人工智慧（AI）模型。

路透社報導，這項協議若達成，將進一步擴大美國國防部（現稱戰爭部）與太空探索科技公司（SpaceX）的現有合作關係。SpaceX目前已是美國國防部在火箭發射、衛星通訊以及飛彈追蹤方面的重要合作夥伴。

報導指出，SpaceX員工已討論過相關計畫，擬透過向AI客戶銷售價格更低的運算能力，更直接地與CoreWeave等「雲端新秀」（neocloud）公司競爭。

如同許多大型企業，美國國防部目前正尋求確保更多的雲端運算能力，以支援情報機構與軍事AI應用。

亞馬遜（Amazon）去年底曾表示，將透過旗下的亞馬遜網路服務（AWS）雲端業務投資高達500億美元，為美國政府客戶擴大AI及超級電腦的運算能力。

華爾街日報報導，SpaceX與五角大廈的談判目前仍在進行中，最終仍有可能破局。

SpaceX與五角大廈均未立即回應路透社的置評請求。路透社無法獨立查證這項報導。

這家太空公司近幾個月也達成了類似協議。今年6月，SpaceX與Alphabet旗下谷歌（Google）簽署了一項為期多年的雲端服務協議，獲取約11萬片輝達（Nvidia）晶片及相關運算基礎設施的存取權限。

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