漲過頭？從首爾到矽谷 晶片股慘跌再掀AI熱潮「過度槓桿」質疑

帶動今年股市飆漲的晶片類股本週慘跌，從首爾到矽谷的投資人開始質疑，人工智慧（AI）熱潮是否出現過度槓桿，且有漲過頭的現象。

華爾街日報指出，美股今天持續走跌，晶片股的拋售潮又加劇賣壓，拖累以科技股為主的那斯達克指數下跌1.4%，標普500指數也下跌1%。

中國新創公司「月之暗面」（Moonshot AI）發表最新AI模型Kimi K3，號稱性能已追上美國一些最先進AI模型，進一步加深投資人對人工智慧龐大資本支出是否值得的憂慮，也導致英特爾（Intel）、應用材料（Applied Materials）和超微（AMD）等股價走低。

路透社報導，從亞洲到歐洲的投資人紛紛減持受AI影響的股票，以及今年大多時候推升投資組合報酬的所謂動能股。

費城半導體指數今天下跌1.6%，本週累計挫跌約10%，創下一年多來最大單週跌幅。費城半導體指數今天收盤時，較6月底創下的歷史高點下挫逾20%，確認費城半導體指數已進入熊市。

BRI財富管理（BRI Wealth Management）投資主管梅多斯（Toni Meadows）說：「這次回檔反映獲利了結，以及外界放大檢視AI資本支出的可持續性。半導體類股的估值先前已把近乎完美的需求反映進去，這個產業過去具有景氣循環特性，因此在經歷如此快速上漲後，相關類股容易在某個時間點面臨修正。」

費城半導體指數今年以來的漲幅仍超過60%。

印第安納州地平線投資服務（Horizon InvestmentServices）執行長卡爾森（Chuck Carlson）說：「我認為這跟基本面沒有太大關係，主要只是投資組合的重新調整，以及一些漲幅過大的股票進行獲利了結。」

分析師指出，本月市場劇烈反轉有多項原因。

一方面是中國繼之前的深度求索（DeepSeek）後，又推出一款性能足與矽谷巨頭所開發、成本高昂且高度依賴龐大算力系統相抗衡的免費、開源AI模型，再次讓外界質疑：整個產業對資料中心的大規模投資熱潮是否真的合理。

此外，彭博（Bloomberg News）指出，Alphabet旗下的谷歌（Google）在推出功能最強大的旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro時程上，已落後預定進度好幾個月。

另一方面，科技產業的疲軟還引發外界擔憂，認為投資人可能過度擴張或處於高度槓桿狀態。

投資人自7月初面臨劇烈波動：韓國綜合股價指數（KOSPI）顯示上週已陷入熊市，儘管今年以來漲幅已達到近62%；日本日經225指數17日落入修正區間；而歐洲科技類股在6月創下自2001年以來最大的單季漲幅後，也成為本週表現最差的板塊之一。

高盛集團（Goldman Sachs）負責對沖基金的主管帕斯夸里洛（Tony Pasquariello）在寫給客戶的報告中指出，市場各處可見槓桿累積的現象，從散戶融資金額增加、槓桿型ETF的資產管理規模成長，以及短天期選擇權的交易量攀升可見端倪。

為對沖基金提供服務的銀行高層表示，通常依賴槓桿放大市場操作以提高回報的大型對沖基金，最近幾週減少對頂尖AI基礎建設相關個股的曝險部位。

南卡羅來納州格林伍德資本公司（GreenwoodCapital）投資長陶德（Walter Todd）說：「大家在這些股票的布局過度擴張了。過去幾個月，許多人都以為這些股票只會上漲。如果當初他們是借錢買進，現在可能面臨被迫追繳保證金的窘境。」