日本iPhone漲1成 疑記憶體變貴加日圓貶值

美國蘋果公司17日已調漲日本市場的iPhone價格，iPhone 17的最低售價已經調整為14萬2800日圓（約新台幣2萬8500元），漲幅為10%。疑似反映記憶體漲價與日圓貶值的影響。

「日本經濟新聞」指出，蘋果公司並未調漲美國主要市場販售的智慧型手機iPhone價格，外界認為此舉反映外匯市場日圓持續走貶，美元兌日圓匯率已升至1美元兌162日圓以上，較一年前貶值逾10日圓。

蘋果（Apple Inc.）在日本官方直營網站將多項產品售價調高約1成：2025年推出的智慧型手機iPhone 17系列之中，標準版調漲1萬3000日圓，來到14萬2800日圓，最高階的iPhone 17 Pro Max則調漲2萬日圓，來到21萬4800日圓（約新台幣4萬3000元）。平價機型iPhone 17e售價也突破10萬日圓。

受到記憶體價格快速上漲影響，蘋果已於6月下旬調漲日本市場的Mac電腦及iPad平板等產品售價約2至3成。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6月接受美國「華爾街日報」訪問時表示，由於記憶體價格高漲，「產品漲價已無可避免」。