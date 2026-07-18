快訊

為何那麼多人愛梅西、又那麼多人討厭他…答案是「巨蟹座」

世足賽／美國再搶世界盃主辦權？川普想單獨作東 放眼2038年

好市多氣炸鍋大特價該買嗎？網曝實用真相 大推1神物：內鍋免清洗

聽新聞
0:00 / 0:00

日本iPhone漲1成 疑記憶體變貴加日圓貶值

中央社／ 東京18日綜合外電報導
美國蘋果公司17日已調漲日本市場的iPhone價格。示意圖。路透
美國蘋果公司17日已調漲日本市場的iPhone價格。示意圖。路透

美國蘋果公司17日已調漲日本市場的iPhone價格，iPhone 17的最低售價已經調整為14萬2800日圓（約新台幣2萬8500元），漲幅為10%。疑似反映記憶體漲價與日圓貶值的影響。

「日本經濟新聞」指出，蘋果公司並未調漲美國主要市場販售的智慧型手機iPhone價格，外界認為此舉反映外匯市場日圓持續走貶，美元兌日圓匯率已升至1美元兌162日圓以上，較一年前貶值逾10日圓。

蘋果（Apple Inc.）在日本官方直營網站將多項產品售價調高約1成：2025年推出的智慧型手機iPhone 17系列之中，標準版調漲1萬3000日圓，來到14萬2800日圓，最高階的iPhone 17 Pro Max則調漲2萬日圓，來到21萬4800日圓（約新台幣4萬3000元）。平價機型iPhone 17e售價也突破10萬日圓。

受到記憶體價格快速上漲影響，蘋果已於6月下旬調漲日本市場的Mac電腦及iPad平板等產品售價約2至3成。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6月接受美國「華爾街日報」訪問時表示，由於記憶體價格高漲，「產品漲價已無可避免」。

iPhone 美國 日本

延伸閱讀

看衰日圓！最準分析師說明年貶至170 日財相又放話「隨時干預」也沒用

德誼數位22周年推5大永續優惠 這7代iPhone換原廠電池全都現省千元

星展：美元指數年底恐探98

期貨商論壇／匯率期 資金避風港

相關新聞

費半跌入熊市！台積電不夠力 Alphabet英特爾接棒考驗AI行情

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

費半跌入熊市 分析師四理由仍看好AI算力需求將支撐多頭行情

費城半導體指數本周重挫近10%，周五正式跌入熊市，較 6 月 22 日歷史收盤高點回落 20.2%。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

日本iPhone漲1成 疑記憶體變貴加日圓貶值

美國蘋果公司17日已調漲日本市場的iPhone價格，iPhone 17的最低售價已經調整為14萬2800日圓（約新台幣2...

AI投資風向轉變 蘋果超越輝達重登全球市值寶座

蘋果股價今天超越輝達，重回全球市值最高企業寶座。科技巨頭市值洗牌，凸顯投資人不再局限於輝達這類人工智慧（AI）熱潮，而是...

輝達黃仁勳招牌黑皮衣拍賣 3100萬元落槌遠超預估

輝達執行長黃仁勳標誌性的Tom Ford皮衣今天在蘇富比拍賣，最終以96萬美元（約新台幣3100萬元）成交，遠超原先估價

波斯灣與蘇伊士運河因中東動盪承壓 陸海傑航運8月中重啟北極航道

據俄羅斯衛星通訊社報導，在全球供應鏈持續承壓、傳統航道通行風險不斷攀升的背景下，北極航道正加速成為真實可行的替代方案。中國大陸的海傑航運日前宣布，CAX 2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營，首輪計畫連續安排8個週班航次，自8月中旬持續至10月初。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。