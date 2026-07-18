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AI投資風向轉變 蘋果超越輝達重登全球市值寶座

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
蘋果重登市值王寶座。路透 湯淑君
蘋果重登市值王寶座。路透 湯淑君

蘋果股價今天超越輝達，重回全球市值最高企業寶座。科技巨頭市值洗牌，凸顯投資人不再局限於輝達這類人工智慧（AI）熱潮，而是反映出對於蘋果持續獲利的信心。

蘋果股價今天超越輝達，重回全球市值最高企業寶座。科技巨頭市值洗牌，凸顯投資人不再局限於輝達這類人工智慧（AI）熱潮，而是反映出對於蘋果持續獲利的信心。

路透社報導，蘋果（Apple）股價今天表現平穩，最新市值約為4.88兆美元（約新台幣157兆元），輝達則因股價下跌3.5%，市值縮水至4.86兆美元（約新台幣156.4兆元）。這也是蘋果自去年4月以來，首度重返市值第一的寶座。

英國資產管理公司BRI財富管理（BRI WealthManagement）投資主管梅多斯（Toni Meadows）說：「蘋果過去被視為AI競賽中的落後者，因為公司當時並未斥資開發模型，但現在市場情緒已轉變。」

梅多斯指出：「蘋果面臨資本支出壓力較小，且更有能力透過服務、生態系綁定和硬體升級AI變現優勢。這次洗牌反映出市場對（蘋果）獲利持續的信心，而非對AI的投機性期待。」

部分分析師表示，蘋果正坐擁一座AI金礦，那就是儲存在每一支iPhone上的個人資料，這些資料能讓語音助理Siri的回答更實用，並提升語音助理的功能。

然而，這些資料基於隱私均鎖在作業系統內，蘋果如何釋放數據價值將成一大挑戰。

輝達 蘋果 Apple

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