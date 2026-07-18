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IKEA賣場內跑馬拉松？這家門市要辦比賽跑17圈 補給站供應肉丸

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
在IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。圖為英國克羅伊登IKEA分店。路透／Alamy
在IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。圖為英國克羅伊登IKEA分店。路透／Alamy

IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。

華盛頓郵報報導，這場馬拉松將在英國克羅伊登（Croydon）的IKEA門市舉行，上月開放報名後，80個名額迅速額滿。比賽要到12月才登場。

門市經理金振成（Kim Chin-Sung, 譯音）說：「我很驚訝，沒想到有這麼多人感興趣。」金振成表示，參賽者將繞行展示區、家飾用品區和倉庫17圈。補給站可能供應IKEA廣受歡迎的瑞典肉丸，跑者大概還會拿到套件，親手組裝自己的獎牌。

不過，這場比賽並非只有玩樂。參賽者必須在6小時內完賽，好讓IKEA員工恢復工作。金振成表示，報名費每人約110美元（約台幣3500元），將有一部分捐給英國慈善組織「庇護所」；該組織致力推動可負擔住宅。

金振成說：「我們會盡可能從中汲取經驗，希望未來能把活動規模辦得更大。」

馬拉松 IKEA 華盛頓郵報

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