費半跌入熊市 台積電不夠力 Alphabet英特爾接棒考驗AI行情

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

費城半導體指數周五下跌 1.6%，本周跌幅擴大至近 10%，較 6 月高點間隔不到20個交易日便下跌逾 20%，。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

那斯達克綜合指數周五也下跌 1.4%，標普 500 指數跌了 1%。

原本漲最多、最熱門、被一路追捧的股票如今急轉直下，美光和 SanDisk 等記憶體晶片製造商賣壓尤其沉重。高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 說：「我們正在面對有紀錄以來數一數二的動能交易賣壓。這已經是連續三周洗盤。」

艾司摩爾（ASML）和台積電本周業績展望亮眼，仍抵擋不了晶片股蠢動的賣壓。大陸新創公司月之暗面發布AI模型後，晶片股持續遭到賣壓。

Visdom Investment Group 交易共同主管 Michael Zigmont 說，投資人對台積電預測未來幾年資本支出增加「感到不安」，引發企業可能過度投資的緊張情緒。他說：「這件事給我們的啟示是，即使業績亮眼、前景樂觀，投資人仍可能對情勢有所挑剔……也可能只是投資人在找理由賣出某些股票。」

月之暗面宣稱，旗下 Kimi K3 模型可與 OpenAI 和 Anthropic 最強產品競爭。投資人一開始拿此事和去年DeepSeek發布新模式所引爆的賣壓相提並論。

不過，半導體股跌勢有所舒緩。Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說：「Kimi 是相當大型的模型，理論上這表示運作起來需要大量算力；不過，它確實會對 OpenAI 和 Anthropic 造成市占阻力。」

馬斯克旗下的SpaceX下跌 5%，延續近日賣壓，股價已跌破上月首次公開發行價，且自高點蒸發逾1兆美元。SK 海力士周五波動劇烈，也一度跌破發行價，終場收漲1.1%。

Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）說，儘管獲利和需求趨勢依然強勁，從獲利了結賣壓來看，已有投資人開始質疑，目前漲勢還能持續多久。「現在的問題是，這究竟會成為又一次『逢低買進』的機會，還是賣壓會加速升溫、所有人同時搶著出場。」

Alphabet 下周三盤後的財報將成為華爾街焦點。Hennion & Walsh Asset Management 總裁暨投資長馬恩（Kevin Mahn） 說，若 Alphabet 宣布「任何形式的 AI 支出預測下修，可能會在整個 AI 生態系引發連鎖效應」。特斯拉（Tesla）也將於周三盤後發布財報。

德州儀器和英特爾分別於周三和周四盤後的財報也格外重要。儘管費半陷入熊市，德議和英特爾今年以來仍高達60%和160%。