費半跌入熊市 分析師四理由仍看好AI算力需求將支撐多頭行情

費城半導體指數本周重挫近10%，周五正式跌入熊市，較 6 月 22 日歷史收盤高點回落 20.2%。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

這波賣壓概括有以下四個因素：

四，中國大陸 AI 模型追趕速度加快。月之暗面推出 Kimi K3，成本較低且效能接近美國領先模型，市場又開始擔心美國 AI 技術優勢縮小，進一步壓抑晶片股信心。

三，地緣政治緊張升高、能源價格上漲，使升息或高利率維持更久的疑慮重現。

不過，多位分析師認為，這次比較像夏季修正，而非基本面反轉。美銀 Vivek Arya指出，這是「夏季重整，不是基本面逆轉」，並仍看好半導體、網通和半導體設備股。原因也大約可歸納成四個部分：

二、記憶體也是重要支撐。美銀指出，記憶體支出已占超大規模雲端業者資本支出的 35% 至 40%，為歷史水準的兩到三倍。DRAM 現貨價格已連八周上漲，NAND 價格也更強，顯示價格仍具韌性。

三、設備股也有長線題材。AI 基礎設施進入多年周期，美銀預估晶圓廠設備市場營收將在 2027 年達1,900 億美元，2028 年升至 2,500 億美元。台積電（2330）把美國投資承諾提高至2,650 億美元，也可能迫使英特爾和三星加碼美國投資；ASML 預期 2027、2028 年 DUV 和 EUV 出貨年增逾 30%，並可能漲價，對半導體設備族群構成順風。

四、市場賣壓並非恐慌式出逃。巴克萊交易員說，目前「沒有恐慌跡象」，比較像投資人調節部位，而非全面撤出半導體。WSTS 資料也顯示，全球半導體銷售成長仍在加速，4 月年增 106%，5 月進一步升至 119%。