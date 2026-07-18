波斯灣與蘇伊士運河因中東動盪承壓 陸海傑航運8月中重啟北極航道

據俄羅斯衛星通訊社報導，在全球供應鏈持續承壓、傳統航道通行風險不斷攀升的背景下，北極航道正加速成為真實可行的替代方案。中國大陸的海傑航運日前宣布，CAX 2026中歐北極快航將於8月中旬恢復運營，首輪計畫連續安排8個週班航次，自8月中旬持續至10月初。

報導稱，這項安排，恰逢蘇伊士運河通行成本提高、霍爾木茲海峽安全局勢惡化，市場對多元化物流通道的需求正變得前所未有的迫切。

報導稱，7月15日下午，中歐北極快航推介會在寧波環球航運廣場舉行。根據海傑航運公佈的計劃，CAX 2026將採取「國內多港集結—寧波舟山港—英國費利克斯托港—歐洲選港直達」的運輸組織模式。依照現有班期，船舶將自8月15日起每週從寧波舟山港啟航一班。最後一個已公佈航次計劃於10月3日離開寧波，10月24日抵達費利克斯托。

報導提到，根據該公司公佈的數據，從寧波舟山港經北極東北航道前往英國，CAX海上運輸時間約20天。中歐鐵路運輸通常需要約25天，經蘇伊士運河的傳統海運航線則普遍需要30至40天，繞行好望角則需要40至50天。

報導稱，對於新能源設備、儲能產品、汽車零件、高端製造產品、跨境電商貨物以及其他對交付週期較為敏感的貨物，這種時間優勢具有較強吸引力。

俄通社報導稱，自1990年代以來，俄羅斯一直致力於北極航道的建設開發。 2018年俄羅斯政府授權俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）作為北方海路的基礎設施營運商，負責核動力破冰船隊的營運與航道管理，為北極地帶的物流奠定了物理前提與基礎。

2024年8月，中俄北極航道合作分會正式成立；2025年，雙方商定共同建造高冰級貨櫃船。 CAX 2026正是這項合作的直接體現。

報導提及，近年來，全球供應鏈頻繁受到港口擁擠、區域衝突、運河通行風險等因素影響。地緣擾動推升繞行需求，北極航道多次成為全球航運市場的焦點。根據俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）公佈的數據，北方海路在2025年貨運量與通航活躍度均創下歷史新高。全年總貨運量突破3700萬噸。根據中國科技網報導，北方海路全年累計通航1,565次，年增16%。貨櫃運輸實現跨越式成長，全年完成24個航次，貨運量較去年同期翻倍。

在目前的地緣形勢下，北極航道更顯其優勢，報導稱，中東地緣政治局勢動盪，全球航運正面臨罕見的雙重壓力。沙烏地阿拉伯與也門胡塞武裝再度爆發衝突、美伊緊張局勢持續升級，蘇伊士運河與霍爾木茲海峽這兩大全球能源與貿易咽喉樞紐仍處於高風險、低通行量的受限狀態。

報導說，蘇伊士運河管理局自7月15日起大幅調高附加費－原油及成品油輪附加費從25%上調至37%。許多國家選擇利用輸油管或繞行非洲好望角以策安全，大幅增加運輸壓力與成本。傳統航線的可靠性與經濟性正被持續侵蝕。而'相較之下，北方海路比經蘇伊士運河的傳統航線短約40%，完全處於俄羅斯主權管轄之下，不受地區衝突的影響。從地緣政治角度來看，北極航道提供了一條繞過傳統海上咽喉的運輸路徑，正日益被視為一條可靠的戰略替代方案。 '

不過，報導中也承認，北極航道目前仍受季節窗口限制，尚無法全年穩定運作。海傑航運CAX 2026此次安排連續週班，將進一步驗證北極貨櫃快航能否形成穩定的商業模式，為市場提供更多真實營運數據，檢驗週班模式下的艙位利用率、運輸成本、客戶需求及歐洲端銜接效率。這些實踐數據，將是北極航道從「可用」走向「可靠」的關鍵一步。