中國新創再戰AI 美晶片及設備股價走低

美股本週最後一個交易日3大指數走低，投資人關切人工智慧是否過度投資或已現泡沫，特斯拉與Netflix也因上市熱潮已過及營運前景不明下跌。北京新創業者推出AI大型語言模組Kimi K3，晶片與設備供應業者股價走低。

道瓊、標普500與那斯達克指數17日持續走低，分別下跌0.77%、1.01%、1.40%。費半指數跌1.63%。

人工智慧業者鉅額投資仍是投資人關切焦點，美國業者處於市場上游，未如亞洲各國股市大幅走低，那斯達克與費半指數過去一週交易下跌2.18%、7.08%，以25520.25點、11673.89點作收。

北京人工智慧新創業者月之暗面（Moonshot AI）16日公布新大型語言模型Kimi K3，因完全開源規模與低成本引起美國業者關注，AI晶片與設備公司股價走低。

應用材料（Applied Materials）17日下跌5.57%，輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）與超微（AMD）分別跌2.21%、2.00%與1.03%。

此外，多家企業因前景不明或營運模式未見改善，股價走低。

太空探測暨AI公司SpaceX股價連續6日下探，17日下跌5.43%，收123.99美元。本週跌幅達14.06%，已低於發行價135美元。

影視串流平台Netflix昨天公布第2季業績，營收雖如預期，但市場仍不看好高度市場競爭下的使用者預期成長，17日收盤下跌7.26%。

國際商業機器公司（IBM）14日因第2季初步財報不佳股價暴跌25%後，連日低檔徘徊，17日跌2.91%，過去一週跌幅達26.92%，收212.67美元。

10日在那斯達克發行美國存託憑證（ADR）的韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix），17日小漲1.13%，以154.03美元收盤，過去5日交易小漲0.92%，股價仍高於發行價。

美股下週進入超級財報週，谷歌（Google）母公司Alphabet、特斯拉（Tesla）與英特爾將公布業績，分析師多看好業者能達標。市場也關注中國的Kimi K3是否有機會創造2024年Deepseek的表現。