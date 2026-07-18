傳Meta跨足算力租賃市場 百億美元合作案曝光

知情人士透露，社群媒體巨擘Meta Platforms正洽談出租運算能力給人工智慧（AI）新創公司Anthropic事宜，潛在交易金額高達100億美元，為期兩年。

消息傳出後，Meta股價跌幅略為收斂，但受到今天科技股普遍走弱影響，終場收跌逾2%，盤後交易小幅續挫。

若交易達成，Meta可藉由出租自有基礎設施創造營收，降低對廣告業務的依賴，並與CoreWeave、Nebius等「新雲端」（neocloud）業者競爭。隨著先進AI工具日益普及，市場對高效能算力的需求持續攀升。

消息人士指出，Anthropic將在兩年內以每月分期方式支付給Meta，但條款仍可能變動，兩家公司可提前終止任何協議。

消息人士指出，正籌備首次公開募股（IPO）的Anthropic今年6月提出這項合作構想，目前Meta仍在評估。不過，Meta目前並未從事算力銷售業務，使得談判變得複雜。

消息人士表示，目前雙方處於初步洽談階段，最終未必會達成協議。

Meta未立即回應路透社置評請求，Anthropic則拒絕評論。

Meta與Anthropic合作如果成真，將與馬斯克（ElonMusk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）近期採取的策略相呼應。

Anthropic今年5月與SpaceX達成協議，使用其位於美國曼菲斯（Memphis）Colossus 1資料中心的全部算力。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期在股東大會表示，進軍雲端運算市場「絕對在考慮範圍內」，並稱幾乎每週都有企業上門，希望取得他們AI模型或閒置運算資源的使用權。

彭博（Bloomberg）本月稍早也報導，Meta正打造雲端運算業務，計劃對外出售多餘算力，並為開發者代管AI模型。