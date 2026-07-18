AI類股持續走弱和油價勁揚 美股收黑

日股十七日開盤後重挫。在人工智慧（ＡＩ）及晶片概念股大跌下，作為日股基準的日經平均指數（日經二二五指數）一度崩跌逾四千點、跌幅逾百分之六，終場跌幅收斂至百分之四點○三，下跌二六九四點四二點，收六萬四一四一點一二點。東證股價指數下跌一○九點五八點，收三九一九點二一點，跌幅百分之二點七二。

2026-07-18 01:31