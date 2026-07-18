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AI類股持續走弱和油價勁揚 美股收黑
受人工智慧（AI）相關股票持續走弱和油價勁揚影響，美股今天受挫，與全球多數市場同步回落。
道瓊工業指數終場下跌406.55點，或0.77%，收在52146.42點。
標準普爾500指數下跌76.08點，或1.01%，收在7457.69點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌361.70點，或1.40%，收在25520.25點。
費城半導體指數下跌193.612點，或1.63%，收在11673.891點。
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