黑色星期五…日股一度崩逾4千點 韓股休市逃一劫

美國總統川普十六日晚間九時（台灣時間十七日上午九時）在白宮東廂發表廿五分鐘的全國演說。他指稱，若一國不能有公平且誠信的選舉，將無法偉大，現行的美國選舉制度嚴重不符標準。他並引述白宮同日公布的一批解密文件，指控中國大陸「拚老命」想阻止他二○二○年連任成功。

2026-07-18 00:04