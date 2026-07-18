全球晶片類股 湧現賣壓 分析師點出股價偏高、資金輪動等三原因

全球晶片類股湧現賣壓，分析師指出，原因包括市場憂心台積電（2330）支出提高及對利潤前景的負面影響、AI榮景已致股價偏高、市場資金輪動等，但這不代表「AI交易」告終，仍看好後市有撐。

這波晶片類股賣壓始於美股，費城半導體指數16日重挫4.3%，並延續到17日亞股，日經225指數一度崩跌逾4,000點，台股寫下史上最大跌點紀錄。韓股因適逢「制憲節」假期休市。

晶片股的利空與利多

美歐晶片股也賣壓沉重，輝達（NVIDIA）股價17日在美股早盤挫跌2.9%，超微（AMD）跌3.5%，應用材料跌逾5%，艾司摩爾（ASML）、英飛凌（Infineon）及意法半導體等個股在歐股盤中都跌超過4%。

三井住友DS資產管理公司首席市場策略師市川雅浩表示，儘管晶片業者財報強勁，但市場仍然賣出，為利多出盡的反應。而且，台積電調高今年資本支出，也未如往常般激勵供應商股價上漲。摩根士丹利（大摩）認為，台積電新增的支出部分是因為設備價格的成本通膨、以及新增支出對台積電利潤的負面影響，引發憂慮。

新加坡老虎證券市場策略師黃佳仁指出，這波賣壓可能暗示市場對晶片類股的看法正在改變，質疑未來的成長空間是否足以支撐當前價位。此外，美國與伊朗繼續相互攻擊，致使荷莫茲海峽航運量驟減，再度能源供應疑慮。

不過，這未必代表「AI交易」終結。龍洲資本投資組合經理人米洛諾夫認為，ASML和台積電的亮眼財報都未激起市場激情，是因資金至少目前正尋求輪動到其他類股，這不是「AI交易的終結」，只是漲多後的回檔。