陸平價 AI 突破嚇壞晶片股 月之暗面新模型表現亮眼 價格僅 ChatGPT 一半

中國大陸的人工智慧（AI）新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出的新模型，取得令人訝異的進展，使市場憂心是否沒必要重金投資AI，彭博、CNBC等外媒將其當作全球AI與半導體類股17日重挫的原因之一。

彭博資訊報導，月之暗面推出新模型Kimi K3並宣稱，該模型能力比肩美國OpenAI與Anthropic的強大產品。投資人很快將這稱為「Kimi時刻」，與去年深度求索（DeepSeek）發布強力模型相輝映。

用戶盛讚這套模型的能力，Gavekal資本投資組合經理人米羅諾夫說它「太棒了」，「我使用後，發現它顯然是歷來最棒的中國模型」，「K3的價格僅為Claude Opus與GPT–5.5的一半，大幅增進詞元的成本效益」。

新加坡瑞聯銀行常務董事凌煒森說：「世人擔憂，如果美國企業開始多用中國模型、對Anthropic的用量減少，如此一來Anthropic就會縮減投資。這意味著美國企業將調降資本支出，最終影響晶片需求。」

摩根大通（JPMorgan）數據資產與Alpha團隊在報告中指出，市場再度浮現「DeepSeek 2.0顧慮」，這是指去年年初DeepSeek橫空出世重挫股市的情況，可能再度上演。華爾街日報分析，AI正逐漸從稀缺技術走向「大宗商品化」，並引發價格戰。這雖有助於降低AI使用成本、提升整體生產力，卻也削弱OpenAI與Anthropic的護城河。

不過，在AI模型基準測試獲取高分，未必能與商業成功劃上等號。月之暗面發布的這項聲明，目前也尚未獲得更廣泛AI社群的證實。

資產管理業者Financière de l’Échiquier投資組合經理人奈特說，「我不會將這稱做深度求索2.0，因為這樣的發展並不令人意外」，「這不過證實了中國正在AI競賽中與美國一較高下，尤其是成本效益這方面」。

他說，科技產業也受累於一系列利空，包括擔憂AI資本支出的回報、估值過高、AI動能後繼無力，均是導致17日股市下跌的原因。