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科技巨頭排名大洗牌！蘋果超越NVIDIA 重登全球市值王
投資人重新評估人工智慧（AI）展望，半導體股遭遇慘烈賣壓，這也使蘋果公司市值17日超越輝達（Nvidia），奪回全球最有價值企業頭銜，導致科技巨頭排名重新洗牌。
路透報導，蘋果17日股價持穩，市值為4.88兆美元。相較下，輝達股價重挫3.5%後，市值減為4.86兆美元。
排名順序改變，凸顯投資人注意力已跳脫AI榮景最明顯的受惠股，例如輝達。這是蘋果自去年4月以來，首度重拾全球市值王寶座。
BRI財富管理公司投資長梅杜說：「蘋果在AI競賽中被視為落後者，因為並未投資開發模型。但現在氛圍已轉變。」
梅杜指出，蘋果的AI資本支出曝險較小，而且把AI轉化為獲利較占優勢，可透過旗下各種服務、黏性超強的iOS生態系和硬體升級達成。
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