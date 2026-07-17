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美股早盤／陸AI新模型震撼全球 四大指數重挫！費半崩5%陷熊市

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科技巨頭排名大洗牌！蘋果超越NVIDIA 重登全球市值王

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果重登市值王寶座。路透
蘋果重登市值王寶座。路透

投資人重新評估人工智慧（AI）展望，半導體股遭遇慘烈賣壓，這也使蘋果公司市值17日超越輝達（Nvidia），奪回全球最有價值企業頭銜，導致科技巨頭排名重新洗牌。

路透報導，蘋果17日股價持穩，市值為4.88兆美元。相較下，輝達股價重挫3.5%後，市值減為4.86兆美元。

排名順序改變，凸顯投資人注意力已跳脫AI榮景最明顯的受惠股，例如輝達。這是蘋果自去年4月以來，首度重拾全球市值王寶座。

BRI財富管理公司投資長梅杜說：「蘋果在AI競賽中被視為落後者，因為並未投資開發模型。但現在氛圍已轉變。」

梅杜指出，蘋果的AI資本支出曝險較小，而且把AI轉化為獲利較占優勢，可透過旗下各種服務、黏性超強的iOS生態系和硬體升級達成。

蘋果 輝達 NVIDIA

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