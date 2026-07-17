半年熔斷7次！韓股從可靠經濟指標淪「狂亂賭場」罪魁禍首是它

南韓股市過去被視為可靠的全球經濟成長指標，如今在數百億美元槓桿資金湧入熱門人工智慧（AI）個股下，竟成狂亂賭場，今年來已熔斷7次，令當局和投資人同感困惑。

●瘋狂程度全球有感

路透社報導，南韓股市處於全球AI熱潮核心，但其近期的劇烈波動，已讓從東京到紐約股市的交易商都有感。這讓各方投資組合大亂，也使得投資人對基本面的看法受到嚴重扭曲。

BigGo Finance的資料顯示，南韓股市基準Kospi指數今年來已觸發過7次熔斷（circuit breaker），也就是當指數下跌超過8%至少達到1分鐘後，整體市場暫停交易。

而韓股史上所有熔斷，逾半數在過去6個月內發生。韓股另個冷卻機制「暫停程序交易」（sidecar）今年累計也已破紀錄觸發37次。

今年來Kospi指數波動劇增，先是在6個月內市值翻倍，本月迄今卻暴跌20%。以往韓股動向追隨美國股市基準指數，如今卻反過來影響華爾街。

韓股如今漲跌，主要受單一個股槓桿ETF（指數股票型基金）資金流擺布。這類ETF承諾能讓報酬放大，因此大受股民歡迎，但這種投資工具卻也造成股市波動加劇。

南韓單一個股槓桿ETF的主要標的是兩大半導體製造商三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SKHynix），兩者正是這波AI帶動的產業超級循環中大贏家，且合計占韓股市值一半以上。

「南華早報」報導，與三星及SK海力士掛鉤的單一個股槓桿ETF推出後，吸引想要布局AI題材的南韓散戶加大槓桿投資這類工具，促使韓股槓桿投資未償餘額在本月初達到創紀錄的29兆2000億韓元（約新台幣6352億元）。

●脫離基本面

不過跡象顯示，韓股走勢正在脫離基本面。不僅股價未全然反映企業獲利預期，因為三星和SK海力士的本益比已跌破5倍；也非對以往可靠的相關經濟指標做出回應。

韓股暴漲不僅建立在大量融資買進之上，且資金大多流向單一個股槓桿ETF，造成投資極度集中。

韓股散戶的融資餘額在6月達到空前新高38兆6000億韓元後，本週雖已降至34兆3700億韓元（約新台幣7477億元），但仍是近幾十年最奇特的熊市景象之一。

東方匯理（Amundi）亞洲投資主管尼托（FlorianNeto）指出，一些南韓單一個股槓桿ETF成交量達到標的個股平均成交量的4倍，「當管理的資產迅速膨脹，便暴露出槓桿操作單一個股的極限，這對我們來說正釋出一些警訊」。

●南韓政府的兩難

南韓證管機關正在想辦法從夾縫中突圍，一方面要打擊股市過度炒作，同時也要避免激起投資人恐慌，以防掀起原本想要擺脫的市場波動。

南韓當局本週開始嘗試阻擋新的單一個股槓桿ETF發行。自8月5日起，這類ETF投資人的最低現金餘額要求將調高3倍至3000萬韓元（約新台幣65萬元）。

●震盪恐波及其他股市

然而，以南韓目前在全球記憶體晶片市場的主導地位來看，韓股震盪可能外溢至其他主要股市的AI相關交易。

例如在Kospi指數從6月創下的歷史高點回跌20%進入熊市後，中國股市以科技為重的科創50指數在過去2週也大跌逾10%。

中國券商申萬宏源的分析師金倩婧表示：「以南韓股市目前的高槓桿規模來看，可能造成全球科技股的投資人情緒被放大，短期內市場可能面臨高槓桿及外資逃離的雙重打擊。」