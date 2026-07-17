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美股早盤／陸AI新模型震撼全球 四大指數重挫！費半崩5%陷熊市

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國大陸AI新創公司月之暗面推出的新模型，加深市場對科技股的悲觀情緒，美股四大指數17日早盤全面重挫。路透
中國大陸AI新創公司月之暗面推出的新模型，加深市場對科技股的悲觀情緒，美股四大指數17日早盤全面重挫。路透

美股四大指數17日早盤全面重挫，反映市場對人工智慧（AI）支出的疑慮持續升高，加上中國大陸AI新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出一款新模型Kimi K3，聲稱效能媲美美國頂尖產品，進一步加深市場的悲觀情緒。

美國半導體股前一交易日領跌後，賣壓17日先蔓延至亞股，隨後波及歐股，美股開盤也持續挫跌，形成全球股市接力下挫。

道瓊工業指數17日早盤跌340點或0.6%、標普500指數跌1.3%、那斯達克指數跌2.2%、費城半導體指數大跌約5.2%，已自高點回跌逾20%，陷入熊市。台積電ADR早盤跌5%。蘋果維持平盤，輝達跌逾3%，使蘋果超車輝達，重登全球市值最大公司。

布朗兄弟哈里曼銀行策略師在報告中指出，投資人「日益質疑目前AI資本支出熱潮能否延續」，「國際清算銀行（BIS）的年度經濟報告示警，過去由變革性科技帶動的投資熱潮，往往伴隨榮枯循環」。

美國與伊朗戰事進一步升高，上月達成的脆弱停火協議如今已告破裂，並推升油價。美國西德州中級原油期貨最新報每桶81美元以上，國際基準布蘭特原油期貨則站上每桶86美元。

伊朗官員也聲稱，已鎖定駐敘利亞與巴林的美軍發動攻擊，使德黑蘭的攻擊行動擴大至中東更多地區。美國中央司令部則表示，美軍已連續第六晚空襲伊朗，擊中數十個軍事目標，打擊了後勤基礎設施與海上作戰能力。

美股 輝達 半導體 AI 費城半導體 那斯達克 美國

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