高割離席？速度逾20年來第2快 美企內部人士脫手持股

美國企業高層正以20年多來第二快的速度脫手持股，這是典型的警訊，暗示熟悉內情人士憂心市場情勢。

彭博資訊報導，EPFR全球市場情報指出，今年上半年，美企內部人士售股金額合計年增20%至776億美元，規模僅次於2021年；當時民眾手握疫情紓困金，推升股市行情，促使內部人士逢高套現。

溫斯頓．蔡（音譯）等EPFR分析師團隊寫道，「目前內部人士的動態表明，他們在當前價位下，並不急於擴大布局」。

內部人士的買股活動也陷入沉寂，上半年僅買進價值69億美元的股票，僅略高於去年同期寫下的七年新低67億美元。該團隊指出，儘管股市不斷上漲，內部人士仍不願增加個人持股。

標普500指數今年來累計上漲10%，有望連續四年繳出二位數漲幅；然而，近期交易員擔心晶片股漲得太快太兇、對人工智慧（AI）投資也過了頭；外界也擔心，隨著更多大型AI業者尋求掛牌，市場會趨於飽和。