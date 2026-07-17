科技股再逢獲利了結賣壓 亞股多收低「台日股跌最重」

受科技股再度遭逢獲利了結賣壓影響，亞洲股市今天多收低、延續昨日頹勢，其中台北、東京股市分別重挫逾6%和4%。

法新社報導，人工智慧（AI）熱潮推升科技股市值迭創新高，交易者積極進場試圖搶占這一塊大餅，企業也大量投資該領域。不過外界近來開始質疑，AI相關企業的市值是否過高，以及這些企業何時才能實現收益。

外界對AI熱潮的疑慮重創晶片公司市值，彭博（Bloomberg News）報導，費城半導體指數已從6月觸及的高點暴跌約19%。

上半年大漲逾1倍的韓國綜合股價指數（KOSPI），在6月創新高後持續下挫，目前市值大幅縮水約1/3。首爾股市今天休市一天。

科技股占比偏高的台北及東京股市今天成為賣壓重災區，台灣加權股價指數和日股基準日經指數收盤各下跌6.47%和4.03%。

晶圓代工廠台積電第3季毛利率展望不如預期，恐較第2季滑落，衝擊今天股價大跌180元或7.29%，創下史上最大跌點，收報2290元，摜破季線約2325元，市值跌破新台幣60兆元，滑落至59.38兆元。

日企愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創公司（Tokyo Electron）以及科技巨頭軟銀集團（SoftBank）今天收盤重挫超過7%至9%不等。記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）終場下殺約16%，自6月短暫躍居日本市值最高企業以來，目前市值已蒸發約一半。

綜觀亞洲股市，香港、上海、雪梨收黑，威靈頓和馬尼拉股市收紅。

FOREX.com市場分析師拉札克札達（FawadRazaqzada）表示：「AI類股一連數月持續上漲後，似乎逐漸失去動能。」他表示，部分投資人「日益質疑投入AI基礎設施的巨額資金，能否在合理時間內繳出足夠的報酬」。

拉札克札達認為，賣壓「可能只是反映投資組合輪動。考慮到先前漲幅之大，部分回檔是合理的」。

AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）和亞馬遜（Amazon）等大型科技公司昨天股價紛紛下挫，拖累美股那斯達克綜合指數收跌1.47%，連帶影響亞洲股市續跌。

隨著美國與伊朗近日再度交火，重要戰略水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船運活動大幅下降，國際油價應聲上揚。

外界擔憂，中東地區新一波敵對行動恐重燃戰火，從而推升油價上漲、再度加劇通膨壓力，最終迫使各國央行升息。