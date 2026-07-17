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韓股震盪！SK海力士股價暴起暴落 會長：呈上升趨勢勿頻繁買賣

中央社／ 首爾17日專電
南韓股市近期震盪劇烈，SK海力士股價暴起暴落。 路透社
南韓股市近期震盪劇烈，SK海力士股價暴起暴落。 路透社

韓股市近期震盪劇烈，SK海力士股價暴起暴落。SK集團會長崔泰源今天表示，由於記憶體需求將持續存在，長期來看，股價將呈上升趨勢，建議不要頻繁買進賣出，持有股票才是保全資產的好方法。

根據韓聯社報導，崔泰源今天出席在濟州舉行的夏季論壇AI座談中表示，「我也不知道下個月股價會如何，但建議不要頻繁買進賣出，持有股票才是保全資產的好方法」。

他提到，AI目前仍像4歲的小孩，但成長為成熟系統的過程中，勢必需要大量記憶體，因此相關需求將呈指數級成長。

崔泰源說，股價曾一度暴漲10倍，也是因為需要大量記憶體等現象所致。市場前景看好時股價上漲，不過一旦預期稍有改變就可能大跌，有時也會因漲勢過快而回調，以反映實際情況。

談及南韓AI產業策略時，崔泰源提議避開美中2國的霸權競爭。他分析，未來AI不只是產業，更是國家安全議題，美國採取以品質取勝的策略，中國則以價格優勢競爭。南韓既難以降低成本，也難以在品質上超越美國，因此應先建立基礎設施，再開發所需的應用程式，開拓利基市場。

崔泰源提出AI時代所需的4項核心能力，包括思考能力、適應能力、同理心與身體技能。他強調，未來教育不應再是填鴨式，而應培養對人類生活真正有幫助的能力。SK海力士近期已宣布，招募人才不再要求大學文憑，「只有大學畢業才算人才的時代已經結束」。

崔泰源也點出，即使AI能假裝理解，也無法真正同理，因此同理心及實際行動在未來將更加重要。

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