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瑞典富豪汽車Q2銷售下滑 稱「環境極具挑戰」估下半年銷售回升

中央社／ 斯德哥爾摩17日綜合外電報導
中資瑞典車廠富豪汽車公司（Volvo）今天公布第2季銷售下滑，稱「大環境極具挑戰」，但預估下半年銷售將回升。 路透社
中資瑞典車廠富豪汽車公司（Volvo）今天公布第2季銷售下滑，稱「大環境極具挑戰」，但預估下半年銷售將回升。 路透社

中資瑞典車廠富豪汽車公司（Volvo）今天公布第2季銷售下滑，稱「大環境極具挑戰」，但預估下半年銷售將回升。

法新社報導，富豪汽車執行長塞繆爾森（HakanSamuelsson）表示：「第2季為2026年動盪的上半年劃下句點。對我們和整體產業而言，中國市場表現疲弱，中東衝突造成的全球不確定性續升。」

富豪汽車4月至6月當季營收為777億瑞典克朗（約新台幣2610億元），較去年同期的935億克朗下滑。不過，上季淨利達4億1700萬克朗，較去年同期的淨損81億克朗顯著改善。

該車廠上季銷售量下滑6%至17萬1500輛。

塞繆爾森表示，展望未來有一些正面跡象。他表示，「美國（市場）經歷數月銷售下滑後，在5月和6月連續兩個月成長，出現復甦跡象」，預估這波復甦將會持續。

他認為，隨著歐洲市場同步成長，公司預估「下半年銷售將明顯優於上半年」。

塞繆爾森也說，富豪汽車在削減成本方面取得進展，包括「員工數與2025上半年相比減少約3000個職位」。

瑞典 富豪 中東

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