韓美團隊發表自動穿衣機器人 可望用於半導體無塵室、緊急救援場合

南韓與美國研究人員組成的團隊發表了一項自動穿衣機器人技術，讓使用者無需動手或他人協助即可穿上衣物，未來可望應用於晶片無塵室及緊急救援等場合。

路透社報導，這項技術由南韓高等科學技術研究院（KAIST）與美國史丹佛大學（Stanford University）共同研發，在衣物內嵌入以氣壓驅動、柔軟且具彈性的「藤蔓」裝置。藤蔓充氣後會如長春藤攀附建築般，帶動布料緊貼穿戴者身體向上滑動。

KAIST博士後研究員、該技術相關論文第一作者金南均（Kim Nam-Gyun，音譯）表示：「藤蔓機器人會緊貼人體，沿著身體輪廓穩定爬升，並在移動過程中透過將衣物翻面協助使用者穿衣。」他補充，穿好一整套衣物約需10秒。

研究人員指出，這項技術的一大優勢在於它不需要穿戴者靜止不動，也不需要複雜的控制演算法就能運作。

KAIST土木與環境工程教授柳智煥（Ryu Jee-Hwan，音譯）表示，受到常春藤攀附生長的方式啟發，機器人前進時是透過前端持續延伸，而非移動整個機體，因此能沿著彎曲表面穩定移動。

除了協助年長者與身障者穿衣，團隊也看好這項技術應用在其他必須在不用到手的情況下迅速穿脫衣的領域，包括半導體無塵室，以及需要穿戴個人防護裝備（PPE）的緊急救援人員。

柳智煥說，鑒於人工智慧（AI）爆炸式成長，焦點往往集中在驅動系統的軟體上，但這款自動穿衣機器人展現出機械工程如何與軟體互補。

這項研究已發表在同儕審查期刊IEEE Robotics andAutomation Letters上。

自動穿衣機器人的原型。 路透社

自動穿衣機器人的原型。 路透社