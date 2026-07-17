煉油大廠Neste第2季獲利估增730% 芬蘭財報聚焦能源及AI

芬蘭財報季本週登場，煉油大廠奈斯特（Neste）成為市場最大焦點。分析師預估，在中東衝突推升油價帶動下，Neste第2季獲利可能較去年同期暴增730%，營收成長43%，增幅居赫爾辛基上市公司之冠。

芬蘭財經媒體「Kauppalehti」報導，根據慧甚（FactSet）預測，Neste是本季赫爾辛基股市獲利成長幅度最高的公司。這家轉型有成專攻再生燃料的業者，近來是芬蘭股市的「戰火避險工具」，每當中東戰事惡化推升原油價格、導致歐美大盤重挫時，Neste的股價反而能逆勢走高，成為資金在動盪局勢下的避風港。

分析師認為，油價上揚是Neste獲利預期的關鍵。不過，若和平談判推進、油價回落，獲利成長幅度可能收斂。若荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）長期封鎖，原料供應與運輸成本推高，則會影響股價表現。

除了能源股，市場另一大焦點則是當紅的AI概念股。

芬蘭科技公司諾基亞（Nokia）逐漸轉型成AI基礎建設巨頭，其股價過去一年累計狂飆超過155%；雖然近一個月拉回修正逾15%，但分析師仍看好其本季獲利表現，預估第2季獲利年增超過27%，營收成長約6%。市場普遍認為，全球AI資料中心與網路設備需求，會是支撐Nokia股價與獲利同步攀升的引擎。

相較之下，銀行業成長幅度較為溫和。分析師預估北歐最大的北歐銀行（Nordea）營業利益年增1.5%，達16.2億歐元（約新台幣600億元）。升息有助銀行淨利息收入，但企業投資與房貸需求可能因中東局勢不確定而趨於保守。

整體來看，赫爾辛基上市公司營收預估成長約7%，高於第1季不到2%的預期水準，也創下2023年初以來的最佳表現。