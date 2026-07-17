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義大利突擊搜索！寶格麗、香奈兒等精品品牌 供應鏈疑剝削大陸勞工

中央社／ 米蘭16日綜合外電報導
米蘭檢方大規模調查後發現，義大利多家知名時尚品牌的供應鏈存在剝削勞工的情況。 路透社
米蘭檢方大規模調查後發現，義大利多家知名時尚品牌的供應鏈存在剝削勞工的情況。 路透社

義大利檢方今天表示，警方突擊搜索寶格麗（Bulgari）、香奈兒（Chanel）等多家精品品牌辦公室，懷疑這些品牌將生產轉包給以剝削性條件雇用中國勞工的下游工廠。

法新社報導，義大利檢察官史托拉里（PaoloStorari）證實財經大報「24小時太陽報」（Il Sole 24Ore）的消息，指出遭搜索的品牌還包括BrunelloCucinelli、Etro、Goyard、Jacob Cohën、Moncler及Stefano Ricci。

米蘭檢方大規模調查後發現，義大利多家知名時尚品牌的供應鏈存在剝削勞工的情況，涉及品牌包括普拉達（Prada）、紀梵希（Givenchy）及Dolce &Gabbana。

調查指出，精品品牌頻繁將生產外包給供應商，供應商又轉包給其他工廠，在利潤空間被嚴重壓縮、品牌缺乏監督勞動條件下，部分訂單最後落入以剝削性條件雇用中國勞工的工廠手中。

包括義大利精品品牌Loro Piana在內的多家公司，先前因供應商的勞動條件引發疑慮，一度遭法院下令接受司法監管。這些企業承諾加強對供應鏈的管理後，法院已解除相關限制。

義大利政府出面為精品品牌辯護，義大利企業與製造部長烏索（Adolfo Urso）去年表示，義大利品牌的聲譽正「遭受攻擊」。

義大利 香奈兒 寶格麗 PRADA

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