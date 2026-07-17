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雲端巨擘資本支出估降溫 明年增25%、後年僅6% 恐成半導體股利空

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
雲端巨擘資本支出增幅明後年料將明顯放緩，恐成半導體股利空訊號。路透
雲端巨擘資本支出增幅明後年料將明顯放緩，恐成半導體股利空訊號。路透

AI晶片股的凌厲漲勢近期遭遇阻力，市場擔心估值過高，以及高額營收能否維持。部分投資人已悄悄為近1兆美元的AI支出熱潮降溫預先布局，而支出放緩可能讓負擔巨額費用的超大規模雲端服務商受惠。

瑞銀估計，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌母公司Alphabet與Meta今年資本支出將大增76%至6,730億美元，但明年增幅將驟降至25%，2028年更僅剩6%。

Edmond de Rothschild資產管理全球股票投資組合經理Alexis Bossard表示，一旦停止增加資本支出，「超大規模雲端服務商無疑會鬆一口氣」，現金流壓力可望減輕，但對半導體業來說卻是負面訊號。他已削減半導體股持倉，認為其估值相對於市場預期已經過高。

LFG+ZEST投資長Alberto Conca等基金經理人也減持記憶體晶片與設備股，轉向增持亞馬遜等雲端巨擘及醫療股，並買進部分半導體股的看跌期權，押注股價下跌。

不過，市場並未全面看空AI需求。晶片基金今年前5個月大舉吸金，淨流入達創紀錄的100億美元。富達投資全球總體經濟主管Jurrien Timmer認為，運算需求依然強勁，近期跌勢可能只是漲多後的震盪，但投資人仍應分散布局。

半導體 Alphabet 微軟

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