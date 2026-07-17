看衰日圓！最準分析師說明年貶至170 日財相又放話「隨時干預」也沒用

日本財務大臣片山皋月以數周來最強硬措辭，向匯市警告政府可能出手干預，不過，日圓兌美元仍徘徊在近40年來低點附近。另一方面，在彭博最新排名中預測美元兌日圓匯率最準的分析師認為，明年日圓兌美元匯率將貶至低達170日圓水準。

片山17日表示，若有必要，將在任何時候採取「果斷行動」。這是日本官員慣常用來暗示可能直接進場干預匯市的措辭。她6月底也曾警告將採取「大膽行動」，但此後多半僅使用較溫和的「將採取適當措施」措辭。

日圓兌美元今天盤中小貶0.01%，報約162.40日圓，幾乎未受片山談話影響。日圓在7月1日貶至162.84兌1美元，是近40年來最弱。市場預期美國可能升息，進一步擴大美日利差，是導致日圓走弱的重要因素之一，即便日本當局在截至5月底的一個月內動用創紀錄的11.73兆日圓（約723億美元）進場干預，日圓仍持續疲軟。

片山最新發言正值日本即將迎來連假，過去日本政府曾選在假日期間深夜進場干預匯市。不過，日圓在警告後幾乎沒有反應，顯示若沒有實際行動配合，口頭干預的效果正逐漸減弱。

法國外貿銀行亞太區策略師洪多妍（音譯）表示：「過去口頭干預的效果就相當有限，即使真的進場干預，影響也往往只是短暫的。」她認為，相較於直接干預，日本更需要進一步升息，才能真正支撐日圓。

彭博上季調查中對日圓預測最準的分析師、印度Kshitij顧問服務公司創辦人兼首席外匯策略師穆拉卡（Vikram Murarka）先前準確預測日圓會貶破160，他目前認為利差交易將繼續壓低日圓。這種策略是投資人借入日圓，轉而投資海外高收益資產。

穆拉卡說，日圓匯率「170是未來一年的合理目標價位，如果貶破這個水準，就會進一步走貶，「財務省改變市場方向的能力已經大幅下降」。

即使在他對日圓最樂觀的情境下，短期內也僅預估日圓升至154日圓兌1美元左右。

穆拉卡表示，他的優勢之一是專注於市場訊號，而非日本財務省或首相辦公室的每一則消息。他的桌上螢幕布滿圖表，追蹤的變數包括日經225指數與道瓊工業指數的比值、短端利差，以及人民幣兌日圓的強弱。

穆拉卡說，「我們不太看新聞」。他在歐元兌美元預測排名中也名列第二，採用的也是類似方法，「無論我們追蹤的是什麼，都應該能夠反映在價格圖表上。」

他指出，近年來日經與道瓊指數的比值與日圓走勢呈現最強相關性。他並不完全確定兩者為何會有這種關係，但發現它是可靠的日圓領先指標。