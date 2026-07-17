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亞股殺聲隆隆 日股盤中狂瀉4,000點 晶片股慘遭血洗 美股期指也挫低

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日經225指數今天盤中大跌超過4,000點，跌幅超過6%。圖為行人行經股市指數看板。路透
日經225指數今天盤中大跌超過4,000點，跌幅超過6%。圖為行人行經股市指數看板。路透

隨著投資人持續撤出科技股，今年稍早大漲的晶片股賣壓進一步加劇，日經225指數盤中大跌超過4,000點，跌幅超過6%，台股也挫跌超過5%；全球股市連續第二天下跌，股指期貨也預示跌勢可能延續。

MSCI亞太股市指數下跌2.7%，邁向兩個月來最低收盤水準；美股期指下跌，標普500指數跌約0.8%，那斯達克期貨指數跌1.4%。

台股盤中重挫5.8%，狂瀉2,680點。

日本日經225指數盤中重挫6.18%，大跌62,704.60點，可能寫下自3月以來最糟糕的單日表現。日經225指數較6月創下的高點下跌10%，正邁向回檔。

香港恆生指數下跌逾2%、上證綜合指數跌約1.6%。韓股今日因適逢「制憲節」假期休市一日。

晶片類股領跌，台積電盤中挫跌160元，跌幅超過6%，報2,310.00元。日本記憶體大廠鎧俠盤中暴跌16%。

Sumitomo Mitsui DS資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，儘管半導體相關股票的財報強勁，但市場仍然賣出，這表明市場已經消化這些強勁的業績，導致利多出盡的反應。

Netflix也拖累市場情緒。該公司預期連續第二季營收成長放緩，盤後股價大跌9%。受此影響，那斯達克100指數期貨下跌1.4%，歐洲股市開盤預計也將下跌逾1%。

另一方面，由於中東衝突持續升溫，荷莫茲海峽航運流量下滑，布蘭特原油從前一日跌勢中反彈，目前約每桶85美元，本周累計漲幅達12%，有望創下自4月以來最大單周漲幅，也再度引發市場對通膨升溫的擔憂。

美股 晶片 亞太

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