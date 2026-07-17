熱浪席捲歐洲 中國美的空調成搶手貨翻轉形象

2026年夏季的高溫令人格外難熬。西歐迎來有史以來最熱的6月，德國各大城市氣溫更突破攝氏40度。隨著夏季尚未結束，歐洲正準備迎接更多熱浪的襲擊。

英國廣播公司（BBC）報導，36歲的紹爾蒂塞克（Steven Scholtysek）對歐洲熱浪早已司空見慣。這位德國工程師自童年時期起，就經歷過酷熱難耐的夏季。

更糟的是，紹爾蒂塞克幾個月前搬進閣樓公寓，而這種頂樓房屋是出了名的悶熱。住在德國中北部的紹爾蒂塞克表示：「夏天高溫籠罩時，住在屋頂下方的公寓裡，根本無法過正常生活。」

不久後，他偶然發現中國家電巨頭美的集團推出的移動式空調PortaSplit。這款符合歐洲法規要求的產品，今年夏天已成為當地最炙手可熱的搶手貨之一。他說：「這徹底改變了我的生活。」

過去美的在歐洲市場鮮為人知，但今年夏天憑藉PortaSplit迅速打響名號，成為當地家喻戶曉的品牌。

過去幾週，這款產品在各家商店銷售一空，部分機型甚至流入二手拍賣網站，價格被哄抬至原本零售價約750歐元（約新台幣2.7萬元）的兩倍甚至3倍。甚至還出現名為MideaFinder的網站，專門用來追蹤這款空調的供應情況。

這款產品之所以掀起搶購熱潮，很大程度是因為它能克服建築結構上的限制。歐洲許多城市都有嚴格的歷史建築保存規範，禁止改動外牆，例如鑽孔安裝傳統分離式空調的室外機。

PortaSplit配備一台輕巧的室外機，使用者可自行將其放置在窗外，官方宣傳更主打「與歐洲絕大多數窗型完美相容」。

維也納居民尤爾恰克（Denis Yurchak）告訴BBC：「美的以一種相當有趣的方式解決了這個問題。」

美的向中國官媒「環球時報」表示，在法國、西班牙、德國和英國等國家，該公司銷量比去年同期成長超過70%。不過，美的歐洲辦公室拒絕向BBC證實這些數據。

中國公司TCL科技也向「環球時報」表示，光是在法國，空調銷量就大增300%以上。

全球最大空調製造商之一、中國企業格力向BBC表示，今年夏天旗下空調產品「需求明顯更加強勁」。

格力在聲明中表示：「我們許多客戶都是首次購買空調。夏季熱浪愈來愈頻繁、持續時間愈來愈長，已明顯改變消費者的態度。」

中國媒體將這股熱潮形容為「中國製造」的勝利。長期以來，「中國製造」這個標籤通常讓人聯想到品質不佳、甚至粗製濫造的廉價商品。

事實上，多名擁有PortaSplit的歐洲消費者告訴BBC，他們得知這款產品來自中國品牌時，都感到相當意外。

PortaSplit於2024年在德國推出，該產品官網宣稱它結合來自美的斯圖加特（Stuttgart）研發中心的「德國工程技術」與「義大利設計」。

紹爾蒂塞克表示，從無人機製造商大疆創新（DJI）到各大電動車品牌，這反映出中國科技產品形象正在發生「整體轉變」。購入PortaSplit的體驗，促使紹爾蒂塞克甚至決定買進美的股票，這充分展現他對這家公司未來前景的信心。

居住在法國的歐拉（Adrien Olar）就是其中一位感到滿意的消費者，他最近剛買了人生第一台空調，選擇的正是美的PortaSplit。

26歲的歐拉說：「這可能是我買的第一個中國產品。」並形容這台空調帶來「革命性」體驗。在PortaSplit送達前，他甚至得不斷往臉上噴水才能在悶熱的家中撐下去。

但歐拉現在再也不用受這種罪了，他說：「現在走進房間就像進到冰箱一樣，這種感覺真的太棒了。」