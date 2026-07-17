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鋪路加入CPTPP？南韓加入FIT-P聯盟 一同制定貿易新規

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓已加入新加坡等國主導成立的「未來投資與貿易夥伴」（FIT-P）。路透
南韓已加入新加坡等國主導成立的「未來投資與貿易夥伴」（FIT-P）。路透

南韓已加入新加坡等國主導成立的「未來投資與貿易夥伴」（FIT-P），與其他國家一同制定供應鏈韌性與數位貿易等領域的貿易新規範，同時拓展全球貿易網，因應保護主義、地緣政治緊張及多邊貿易干擾日增的趨勢。

韓國前鋒報報導，FIT-P在16-17日於紐西蘭奧克蘭舉行第二次部長級會議，南韓產業通商資源部部長呂翰九確認南韓加入FIT-P，「南韓取得FIT-P會籍，將幫助因應由保護主義、人工智慧（AI）等技術迅速進步所形塑的貿易環境變遷」。泰國和秘魯也加入會議，使成員國擴增到19個。

在FIT-P的成員國中，新加坡、馬來西亞、汶萊、智利、紐西蘭及秘魯也都是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國，一些分析師指出，南韓加入FIT-P將有助接著加入CPTPP。

FIT-P是在2025年9月由新加坡、紐西蘭及哥斯大黎加等開放且仰賴貿易的經濟體成立，以因應多邊貿易體系日漸減弱，聚焦於在供應鏈韌性、促進貿易與投資及數位貿易等議題的實際合作。

呂翰九也在FIT-P部長級會議場邊，與紐西蘭、智利、烏拉圭等國舉雙邊會談，討論深化供應鏈與關鍵礦產合作等事宜。

CPTPP 南韓 秘魯

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