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整理包／晶片股逼近熊市！利空、利多一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
費城半導體指數自6月下旬高點回落19%，在獲利了結、資金轉向及去槓桿賣壓下，逼近熊市門檻。歐新社
費城半導體指數自6月下旬高點回落19%，在獲利了結、資金轉向及去槓桿賣壓下，逼近熊市門檻。歐新社

費城半導體指數從6月22日歷史高點回落19%，距離跌幅達20%的熊市門檻只差一步。晶片股為何重挫？以下整理六大原因。

獲利了結

晶片股今年春季大漲，不少利多已反映在股價。自費半6月22日創下歷史高點以來，邁威爾（Marvell）股價重挫近40%，但今年累漲仍達121%，顯示近期跌勢有相當一部分來自漲多後獲利了結。

資金轉向

市場資金正從AI資本支出受惠股，轉向金融、醫療、工業、能源及原物料等類股，削弱晶片股的資金動能。

市場期待過高

台積電單季獲利創高、展望穩健，本周股價卻下跌約4%。市場更在意AI投資成本與回報，業績光是好還不夠，還須超越極高預期。

降槓桿與強制賣壓

摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，6月開始的去槓桿仍在持續，槓桿型股票ETF、選擇權及融資帳戶仍有減倉空間。AI領漲股也出現強制賣壓，動能交易大幅回落；南韓晶片股尤其劇烈震盪，目前難以判斷底部。

記憶體景氣恐近高峰

中國大陸記憶體晶片廠崛起，市場擔心全球記憶體漲價潮降溫，業者獲利成長難再加速。貝恩資本出售鎧俠持股，也被部分投資人視為景氣與股價漲勢接近高峰的訊號。

利率與油價增添壓力

通膨仍有黏性，美伊衝突又推升油價，聯準會緊縮風險尚未消失。實質利率維持高檔，尤其不利估值高、仰賴未來成長的晶片股。

不過，晶片業基本面未明顯轉壞，股價也仍有支撐，原因包括：

AI需求與獲利仍強

台積電與艾司摩爾（ASML）業績顯示，AI資料中心建設仍在擴大。市場預估，第2季半導體及相關設備業獲利年增131%，遠高於標普500整體的23.6%。

經濟與通膨數據支撐

消費與就業數據顯示，美國經濟成長並非只靠AI投資；CPI與PPI偏溫和，也暫時減輕通膨及升息疑慮。

劇烈修正並不罕見

過去10年，費半指數曾6次下跌至少20%、31次下跌至少10%，同期標普500分別只有2次及8次。嘉信理財Kevin Gordon認為，這波跌勢尚非嚴重警訊，晶片股熱潮也可能迅速回歸。

鎧俠正是晶片股多空拉鋸的縮影。該股今年一度暴漲逾600%，如今已較6月高點下跌52%，市值蒸發至少30兆日圓。但AI記憶體需求仍在，分析師預估未來一年潛在報酬率約118%，10月東證股價指數（TOPIX）調整也可能帶來被動買盤，顯示晶片股長期仍有利多，短期恐持續震盪。

晶片 能源 費城半導體

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