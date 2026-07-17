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差一點就升空！SpaceX星艦最後一刻急喊卡股價跌逾3% 馬斯克曝原因

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX的星艦原定16日執行第13次試飛任務，結果冒出大量濃煙，原因是部分引擎故障觸發了自動中止發射警報，促使公司執行推進器燃料卸載程序。歐新社
SpaceX的星艦原定16日執行第13次試飛任務，結果冒出大量濃煙，原因是部分引擎故障觸發了自動中止發射警報，促使公司執行推進器燃料卸載程序。歐新社

SpaceX表示，在周四發射星艦（Starship）的任務因部分引擎未能點火而取消後，將在數天內再次嘗試發射火箭。這項消息導致股價下跌逾3%。

星艦原定於16日17時45分從德州南部「星際基地（Starbase）」發射場執行第13次重大任務。然而，就在預定發射時間，發射塔突然冒出大量煙霧，火箭仍停留在原地，未能升空。

執行長馬斯克社群平台X表示，引擎故障觸發了自動中止發射警報，促使公司執行推進器燃料卸載程序，「下一次發射嘗試希望能在幾天內進行」。

雖然火箭發射中止並非罕見，但此次延後發射仍代表星艦計畫再度遭遇一次幅度較輕的挫折。星艦是馬斯克實現多項宏大目標的核心，包括將資料中心部署到太空、擴大星鏈（Starlink）衛星通訊網路，以及將人類送上月球與火星。

星艦的研發過程一直充滿挑戰，曾多次遭遇爆炸事故、系統故障以及延宕。

這次星艦測試原定是SpaceX自6月完成規模達約860億美元的重量級首次公開發行股票（IPO）後，首次火箭測試任務。

SpaceX股票16日盤後挫跌3%，報127.07美元，收盤時報131.11美元，已經跌破每股135美元的發行價。

儘管股價下滑，華爾街分析師仍普遍看好SpaceX前景，該公司目標打造完全可重複使用的火箭系統，這是全球迄今尚未達成的技術。星艦系統包括超重型推進器與星艦太空船本身，兩者都被設計為每次發射後能完整返回地球，並再次執行太空任務。SpaceX迄今已投入超過150億美元用於星艦開發。

美國航太總署（NASA）已與SpaceX簽訂價值約 40億美元的星艦合約，目標是在2028年左右利用星艦將太空人送上月球。但要完成這項任務，SpaceX必須克服一系列高難度挑戰，包括在太空中為星艦補充燃料、連續成功發射十多次任務，並確保飛行器具備載人安全能力。目前最大的問題是，星艦甚至尚未完成一次完整的軌道飛行任務。

德州 馬斯克 SpaceX

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