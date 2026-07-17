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台積電加碼投資 亞利桑那州長：促成變革性時刻

中央社／ 舊金山16日專電

台積電宣布將在亞利桑那州加碼投資1000億美元，估計將再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠。亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）表示，這為當地帶來重大改變，感謝台積電及所有合作夥伴，共同促成了這個具變革性的時刻。

郝愷悌持續推動亞利桑那州與台灣的半導體及經貿關係，過去曾多次訪台。她今天在X平台發文表示，台積電將在亞利桑那州加碼投資1000億美元，這對亞利桑那州來說是重大消息，也將為亞利桑那州帶來重大改變。

郝愷悌在亞利桑那州商務局（Arizona CommerceAuthority）的新聞稿中指出，台積電的投資奠定亞利桑那州在全美半導體製造的核心地位，亞利桑那州已準備好引領AI與下一代科技的未來，「感謝台積電及合作夥伴，共同促成這個具變革性的時刻」。

亞利桑那州商務局長華森（Sandra Watson）形容，這是亞利桑那州乃至美國半導體產業的一個分水嶺時刻，將強化美國競爭力，並在確保關鍵供應鏈的安全。

華森也感謝台積電董事長暨總裁魏哲家與台積電團隊對亞利桑那州的投資。

新聞稿指出，台積電子公司TSMC Arizona目前在當地僱用超過3500名員工。台積電的加碼投資將支持數千個高科技工作機會。

自2020年以來，亞利桑那州吸引超過70項半導體相關擴建案，總投資額超過3140億美元，為全美最高。這些投資涵蓋整個產業價值鏈，包括先進製造、設備、材料供應、先進封裝、研發以及人才培育。

此外，今年1月率團訪問台灣的鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）也在X平台表示，這是美國史上規模最大的投資案，鞏固了這座城市作為美國科技製造業經濟核心的地位。

台積電 亞利桑那 供應鏈

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