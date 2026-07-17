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Netflix盤後重摔9% 預估營收連二季放緩 官方突改這一數據發布惹疑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
影音串流巨擘Netflix預估本季營收成長將連續第二季放緩。美聯社
影音串流巨擘Netflix預估本季營收成長將連續第二季放緩。美聯社

影音串流巨擘Netflix周四（16日）公布上季營收低於市場預期，且預估本季營收成長將連續第二季放緩，加深投資人對未來發展的擔憂。Netflix表示，隨著公司尋求新的成長動能，未來將降低公布「觀看時數報告」的頻率。

Netflix預估本季營收129億美元，每股盈餘82美分，兩項數據都略低於分析師預期。回顧上季，營收125.6億美元，略低於預估，但每股盈餘80美分，比市場預期高出1美分。

消息拖累Netflix股價在盤後重挫9%至每股67.62美元，今年來截至16日收盤已重挫21%。

儘管Netflix仍擁有全球最多的付費串流訂閱用戶及觀看時數，但營收增速已明顯放慢。今年上半年，公司經歷長達數月缺乏火紅新劇的低潮，不少回歸影集的新一季也未能成功留住觀眾。投資人開始質疑未來如何維持成長動能，尤其在華特迪士尼等傳統媒體與YouTube競爭家庭客廳市場、TikTok等行動影音App帶來挑戰之際。

Netflix財務長紐曼在分析師會議上表示：「我們並不是以單一季度的表現來經營公司。」他說，目前Netflix僅觸及約45%的潛在可服務市場，在全球電視觀看時數中的占比也只有5%，公司今年仍預期增加約60億美元營收。

Netflix正積極投資新的內容類型，包括現場體育賽事、電子遊戲及影音Podcast。公司表示，Podcast吸引更多用戶在白天及行動裝置上觀看，而直播節目雖然整體觀看占比不高，卻能有效帶來大量新訂戶。

PP Foresight分析師佩斯卡托表示，Netflix第3季展望「看起來反映的是管理層較謹慎的態度，以及企業成長自然進入成熟階段，而非業務突然惡化」。

Netflix表示，從2027年1月起，將把觀看時數報告公布頻率由每半年一次改為每年一次，理由是「希望投資人將焦點放在主要財務指標——營收與營業利益」。但此舉進一步加深投資人疑慮。

Netflix重申先前預測，廣告收入將在今年底達30億美元，此外，製作團隊擴大使用生成式AI，目前已應用於約300部作品，主要集中在後製階段。該公司4月表示，目前擁有超過3.25億名付費會員，仍有成長空間。

YouTube Netflix 營收

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