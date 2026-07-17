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波克夏加速買回庫藏股 Q2估砸最多110億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第2季加速買回自家股票，回購金額估計最多達110億美元。美聯社
「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第2季加速買回自家股票，回購金額估計最多達110億美元。美聯社

波克夏（Berkshire Hathaway）上季似乎明顯加碼庫藏股進度。根據董事長巴菲特（Warren Buffett）周二申報的持股資料，波克夏在第2季買回50億至110億美元的自家股票。

波克夏近兩年未買回庫藏股，今年3月才重新啟動回購，但第1季僅買回2.35億美元，4月前兩周更完全沒有動作，令許多股東失望。該公司市值達到1兆美元，有能力每年回購逾500億美元股票。

巴菲特申報持有18萬8,290股的A股，占波克夏7月14日流通在外股數的13.2%。據此推算，波克夏當時約有142萬6,446股A股流通在外，其中B股已換算為等值A股。與4月14日委託書公布時的數據相比，流通股減少超過1.1萬股。

從4月14日至第2季結束，波克夏平均股價約72.1萬美元，推算下來，波克夏在4月14日至7月14日期間，可能回購約80億美元股票，其中大部分應發生在第2季。不過，13.2%的持股比經過四捨五入，實際回購金額可能介於50億至110億美元，

波克夏加速回購可望受到股東歡迎，因為該公司現金儲備近4,000億美元，且股價估值處於合理水準。A股今年來下跌約2%，遠遜於標普500指數約11%的總報酬率。完整回購數據預計將於8月1日前後、隨第2季財報公布。

波克夏 巴菲特

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