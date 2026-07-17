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真實社群推付費快訊 讓交易商搶先掌握川普貼文

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

川普媒體與科技集團宣布推出付費資料授權服務Truth API，這項服務旨在讓銀行與交易機構能以「最快速度」獲取川普本人等具影響力帳號的貼文，有助搶占市場交易先機。

路透社報導，川普媒體與科技集團（TMTG）發言人表示，這項稱為「Truth API」的產品將以遠快於川普自家社群平台真實社群（Truth Social）一般推播通知的速度，向客戶傳送前10名最具影響力帳號的貼文。

據報導，這項產品將全天候追蹤具影響力的貼文，並提供可追溯至2022年的貼文檔案。公司表示，在8月1日正式上市前，已有客戶付費訂閱。

該集團透過聲明表示，這項資料串流服務是為「最易受到資訊延遲成本影響」的機構設計，包括演算法交易公司。聲明指，「直到現在…優先追蹤具影響力貼文的企業只能仰賴人工監控。Truth API將填補這個缺口」。

TMTG代理執行長麥根（Kevin McGurn）表示：「真實社群的貼文原本就會引發市場波動…隨著服務用戶增加，我們預期Truth API將成為公司穩定且重要的營收來源。」

川普曾透過真實社群帳號發布多項震撼全球市場的重大消息，包括2025年4月的「解放日」（LiberationDay）關稅，以及有關中國貿易限制的貼文，使這個平台成為交易員、企業及金融機構無法忽視的資訊來源。

Stanphyl Capital Partners的管理合夥人暨投資組合經理史匹格（Mark Spiegel）表示：「據我的了解，真實社群上唯一真正能撼動市場的發文者就是川普本人。」

被問及這項服務是否會讓資金雄厚的交易員取得不公平交易優勢時，史匹格回應，市場上本來就存在各種不公平交易機會，「這只是另一個例子而已」。

根據監管文件，川普可撤銷信託（Donald J. TrumpRevocable Trust）持有約1億1475萬股TMTG股票，約占該集團全部流通股數的41%。該集團是真實社群的母公司。

紐約Dynamis法律事務所合夥人佛蘭契曼（RobertFrenchman）表示，「雖然這看起來很不公平，但科技平台確實可以提供分級資訊，而且不違反聯邦證券法」。

真實社群上擁有最多追蹤者的帳號除了川普本人，還包括他的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克．川普（Eric Trump），以及前聯邦調查局（FBI）副局長邦吉諾（Dan Bongino）與福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）等重要支持者。

川普 演算法

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