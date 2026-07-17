日股大跌逾2,500點 韓股逃一劫 記憶體大廠鎧俠重挫16%股價已慘腰斬

日股今天開盤後重挫，日經225指數大跌超過2,500點；記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia）盤中重挫超過16%，而且自成為日本市值最高企業以來，短短一個月內市值便腰斬。市場愈來愈擔心，由AI熱潮推動的記憶體股漲勢已經過熱。

日經225指數盤中大跌3.8%，報6,4309.56點，受美股前市晶片股遭遇沉重賣壓拖累；韓股今日因適逢「制憲節」假期休市一日，下周一才恢復正常交易。

鎧俠17日盤中重挫16%，報每股52,110日圓，股價從上月觸及的高點迄今已挫跌超過51%，市值蒸發至少29.5兆日圓（1,817億美元）。

僅僅在6月中旬，鎧俠市值一度超越汽車巨擘豐田汽車（Toyota），登上日本市值龍頭寶座，主要受惠於市場看好AI帶動記憶體與資料儲存需求，鎧俠股價自年初以來飆漲逾600%。不過，鎧俠目前排名已滑落至日本第四大上市企業。

隨著投資人開始質疑龐大的AI投資最終能否帶來足以支撐高估值的回報，全球晶片製造商正面臨更嚴格的檢視。美國晶片股指標周四重挫逾4%，儘管台積電對未來展望依然樂觀，但市場對AI資本支出的疑慮蓋過了利多，拖累整體半導體族群走弱。

近幾個月來，市場對AI題材的態度也逐漸轉趨謹慎，投資人開始獲利了結AI概念股，將資金轉向先前表現相對落後的產業。

儘管如此，分析師對鎧俠仍維持樂觀看法，預估該股未來一年仍有約118%的上漲空間。此外，東證股價指數（TOPIX）將於10月進行成分股調整，預料可望吸引大量被動式資金流入。

不過，日本散戶投資人在鎧俠持有大量槓桿部位，若賣壓持續擴大，股價恐面臨更大的下跌風險。此外，大股東貝恩資本（Bain Capital）選擇出售鎧俠持股，也被部分投資人視為半導體景氣周期及鎧俠股價漲勢可能接近高峰的訊號。