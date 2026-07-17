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助推器點火時喊卡 SpaceX取消星艦測試飛行

中央社／ 美國南帕德瑞島16日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天取消原定為公司上市以來的星艦（Starship）首次飛行，在助推器開始點火時突然喊停。

法新社報導，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X上寫道：「有些發動機沒有啟動，觸發自動中止發射。現在正在卸載推進劑。希望幾天後能再嘗試發射。」

這本來將是這枚巨型火箭的第13次飛行。

星艦最終真正升空時，目標將與5月那次大致成功的飛行類似，當時首度展示了功能強大的星艦最新版，也就是第3代機型。

那次試飛的主要目標，基本上是要在飛行中驗證這些新設計。

不過，上次飛行過程也出現一些小狀況，包括「超重型」（Super Heavy）助推器出現發動機問題，導致火箭必須墜毀於墨西哥灣，而非精準地返回。

SpaceX表示：「已對硬體與軟體進行多項調整，以解決在上一趟飛行發現的問題。」

太空 馬斯克 SpaceX

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