美國俄州AI數據中心崛起　台灣AI伺服器合作潛力大

俄亥俄州總商會與駐芝加哥辦事處，今天在俄州首府哥倫布市舉辦「探索AI論壇」，駐芝加哥辦事處長類延峰在活動主題演講指出，俄州AI數據中心建設高速成長，台灣產製全球9成AI伺服器與先進AI晶片，雙方合作潛力巨大。

駐芝加哥辦事處新聞稿指出，「探索AI論壇」（Exploring AI Forum）16日在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）約瑟夫坎薩尼中心（Joseph V. CanzaniCenter）舉行，俄州今年獲財經頻道CNBC評選為全美商業投資環境排名第一。

類延峰擔任活動午宴演講嘉賓，他說台美是繁榮、安全及民主等共享價值的堅實夥伴，近年雙方經貿關係顯著升溫，台美不僅是軍售、安全合作的夥伴，產業經貿往來持續成長。位處東亞第一島鏈中心、人口有2300萬的台灣，去年已是美國第4大貿易夥伴，台灣對美投資占整體投資的40%，台灣對中國投資從過去的逾8成占比降至3.8%。

台美今年初也簽署互惠貿易協議，台廠計劃在美投資2500億美元，政府也提供2500億美元信用擔保，促進台美AI、半導體等關鍵領域合作。

類延峰提到，台美今年完成「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），雙方在AI供應鏈安全、無人機、稀土、數位建設、培育年輕科技人才、第3國合作及經濟合作等領域持續強化。

新聞稿指出，台灣與俄州關係部分，俄州是全美第3大製造業重鎮，也是美國再工業化的發展關鍵。中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團的黃豆玉米分團，近期訪哥倫布市，簽署農業採購意向書、支持俄州在內的美國農民。

今年5月，「選擇美國」（Select USA）台灣無人機訪團造訪俄州代頓市，推動台美非紅供應鏈合作。台灣無人機廠商雷虎今年也在俄州設廠生產無人機關鍵零組件，鴻海集團、東元電機與日本軟銀在俄州合作的資料中心也持續規劃。

他強調，AI是雙方合作契機，俄州AI數據中心建設高速成長，全球9成AI伺服器與先進AI晶片由台灣產製，雙方合作潛力甚巨。

俄亥俄州州參議員布列辛（Louis Blessing）及多位俄州總商會領袖、產官學界代表，共同探討AI在俄亥俄州、美國各產業的實際應用、發展趨勢與挑戰，協助與會者掌握AI創新帶來的機會與效益，促進負責任AI應用，提升企業在未來市場的競爭力。