快訊

首例！共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收

719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電加碼投資美國 美商務部：創造數萬個就業機會

中央社／ 華盛頓16日專電

台積電今天宣布加碼投資美國1000億美元，美國商務部今天表示，這項宣布使得台積電在美投資總額達到2650億美元，將用於打造10多座先進設施，預計創造大量的營建與高科技就業機會。

晶圓代工廠台積電16日召開法人說明會，董事長暨總裁魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元（約新台幣3.2兆元），估計再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

美國商務部發布新聞稿表示，繼今年1月美台達成貿易投資協議後，台積電宣布在美追加投資，使其在美投資總額達到2650億美元，將用於在美打造10多座設施。

商務部指出，隨著台積電逐步執行其在亞利桑那州的投資計畫，預計將在當地創造大量的營建與高科技就業機會，同時帶動數十億美元的間接經濟產出。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過新聞稿表示，美台達成歷史性的貿易投資協議後，台積電宣布追加投資，「將創造數萬個美國就業機會，並將先進半導體製造帶回美國」。

魏哲家則說，台積電加碼投資美國，使計畫總投資額達到2650億美元，「進一步擴大了美國史上最大規模的外國直接投資」。這是為了支持美國客戶多年來的強勁需求，「我們相信，這筆投資將進一步促進美國半導體生態系統的發展、強化供應鏈」。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元，將用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。如今再度宣布擴大對美投資。

面對台積電赴美投資，經濟部表示，政府將確保「3個優先」，包括優先確保最大製造產能留在台灣、最先進技術留在台灣，及維護最完整的台灣科技產業生態系。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後關稅措施不斷，盼藉此促成製造業回流美國。川普也在晶片議題上屢屢點名台灣。

美台於1月簽署投資合作備忘錄，根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

台積電 美國 魏哲家

延伸閱讀

台積電擴大對美投資 政院：優先確保產能、先進技術根留台灣

台積電加碼美國千億美元 同步承諾繼續在台投資

台積電加碼投資美國 谷立言：美台經濟夥伴關係寫照

台積電法說會／魏哲家宣布美國亞歷桑那加碼千億美元 同步繼續加大台灣投資

相關新聞

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

美股四大指數周四（16日）收黑，科技股拖累美國主要股指走低，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫超過4%，儘管台積電公布亮眼的財報，但仍無法消除市場對AI支出的擔憂，晶片股繼續拖累大盤走勢。

台積電ADR下跌逾2% 聯電重挫10%

台股ADR周四（16日）漲跌互見，儘管台積電公布上季稅後純益大增77%、上調資本支出衝破600億美元，達600-640億美元，但利多消息未能阻擋賣壓，台積電ADR收盤下跌2.32%，報每股409.74美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,643.64元，較台北交易股票溢價率達20.75%。

短影音崛起競爭加劇 Netflix預估第3季成長持續降溫

影音串流巨擘Netflix今天公布財報，表現未能滿足投資人期待，市場原本就擔心用戶觀看參與度正在放緩，導致Netflix...

南韓政府帶頭短線炒作 韓股散戶虧損嚴重被當韭菜割

南韓總統李在明2025年為韓國綜合股價指數（KOSPI）設定5000點雄心勃勃的目標，在人工智慧（AI）風潮推動下，該指數飆一年後升至8000點，創下歷史新高。今年以來漲幅更超過六成，表現冠於全球，散戶卻仍虧損。這波驚人的上漲走勢如今更演變成史上最大的逆轉：KOSPI跌入熊市，自6月下旬以來市值縮水四分之一，KOSPI淪為批評者所稱的「官方認證賭場」……

SpaceX股價一度破發

SpaceX上市已滿月，但這幾天市場熱度迅速降溫，股價在15日盤中曾跌到132.15美元，短暫跌破每股135美元的發行價，儘管終場勉強收在135.27美元，但跌破發行價這道象徵性關卡，顯示市場對AI與太空概念股的狂熱情緒開始降溫。

蘋果衝AI 擬併晶片新創

蘋果傳出將收購晶片公司，強化研發AI伺服器處理器能力，且目前已經洽詢多家晶片新創，若成功將有望加速開發AI伺服器速度，法人看好，屆時將可望帶旺鴻海、廣達等AI伺服器代工大廠添上一筆新大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。