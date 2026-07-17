台積電加碼投資美國 美商務部：創造數萬個就業機會

台積電今天宣布加碼投資美國1000億美元，美國商務部今天表示，這項宣布使得台積電在美投資總額達到2650億美元，將用於打造10多座先進設施，預計創造大量的營建與高科技就業機會。

晶圓代工廠台積電16日召開法人說明會，董事長暨總裁魏哲家宣布，將在美國亞利桑那州加碼投資1000億美元（約新台幣3.2兆元），估計再建置4座晶圓廠，以及先進封裝廠，滿足美國客戶未來多年的強勁需求。

美國商務部發布新聞稿表示，繼今年1月美台達成貿易投資協議後，台積電宣布在美追加投資，使其在美投資總額達到2650億美元，將用於在美打造10多座設施。

商務部指出，隨著台積電逐步執行其在亞利桑那州的投資計畫，預計將在當地創造大量的營建與高科技就業機會，同時帶動數十億美元的間接經濟產出。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透過新聞稿表示，美台達成歷史性的貿易投資協議後，台積電宣布追加投資，「將創造數萬個美國就業機會，並將先進半導體製造帶回美國」。

魏哲家則說，台積電加碼投資美國，使計畫總投資額達到2650億美元，「進一步擴大了美國史上最大規模的外國直接投資」。這是為了支持美國客戶多年來的強勁需求，「我們相信，這筆投資將進一步促進美國半導體生態系統的發展、強化供應鏈」。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元，將用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。如今再度宣布擴大對美投資。

面對台積電赴美投資，經濟部表示，政府將確保「3個優先」，包括優先確保最大製造產能留在台灣、最先進技術留在台灣，及維護最完整的台灣科技產業生態系。

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後關稅措施不斷，盼藉此促成製造業回流美國。川普也在晶片議題上屢屢點名台灣。

美台於1月簽署投資合作備忘錄，根據協議，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，一為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第2類則為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。