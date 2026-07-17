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美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

台積電ADR下跌逾2% 聯電重挫10%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（16日）漲跌互見，儘管台積電公布上季稅後純益大增77%、上調資本支出衝破600億美元，達600-640億美元，但利多消息未能阻擋賣壓，台積電ADR收盤下跌2.32%，報每股409.74美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,643.64元，較台北交易股票溢價率達20.75%。

道瓊工業指數16日收盤下跌105.32點，跌幅0.20%，收52,553.32點；標普500指數下跌38.63點，跌幅0.51%，收7,533.77點；那斯達克指數下跌387.28點，跌幅1.47%，收25,881.95點。

費城半導體指數重挫531.39點，跌幅4.29%，報11,867.50點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 637.30 -2.97 682.00 -6.55

中華電 CHT 136.43 +1.78 136.00 0.31

台積電 TSM 2,643.64 -2.32 2,470.00 7.03

聯電 UMC 143.82 -10.55 160.00 -10.12

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電ADR ADR 聯電

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