台積電ADR下跌逾2% 聯電重挫10%
台股ADR周四（16日）漲跌互見，儘管台積電公布上季稅後純益大增77%、上調資本支出衝破600億美元，達600-640億美元，但利多消息未能阻擋賣壓，台積電ADR收盤下跌2.32%，報每股409.74美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,643.64元，較台北交易股票溢價率達20.75%。
道瓊工業指數16日收盤下跌105.32點，跌幅0.20%，收52,553.32點；標普500指數下跌38.63點，跌幅0.51%，收7,533.77點；那斯達克指數下跌387.28點，跌幅1.47%，收25,881.95點。
費城半導體指數重挫531.39點，跌幅4.29%，報11,867.50點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 637.30 -2.97 682.00 -6.55
中華電 CHT 136.43 +1.78 136.00 0.31
台積電 TSM 2,643.64 -2.32 2,470.00 7.03
聯電 UMC 143.82 -10.55 160.00 -10.12
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。