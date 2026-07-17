台積電ADR下跌逾2% 聯電重挫10%

南韓總統李在明2025年為韓國綜合股價指數（KOSPI）設定5000點雄心勃勃的目標，在人工智慧（AI）風潮推動下，該指數飆一年後升至8000點，創下歷史新高。今年以來漲幅更超過六成，表現冠於全球，散戶卻仍虧損。這波驚人的上漲走勢如今更演變成史上最大的逆轉：KOSPI跌入熊市，自6月下旬以來市值縮水四分之一，KOSPI淪為批評者所稱的「官方認證賭場」……

2026-07-17 06:02